Antoni Castellà afirma que si hi ha una majoria que va a votar, la legitimitat de la legalitat serà la catalana

En una entrevista al Temps Antoni Castellà afirma que "Ara tenim clar-almenys a Demòcrates ho tenim ben clar-que el referèndum s'ha de convocar i s'ha de fer. I l'hem de fer independentment de quina sigui la posició del Govern Espanyol".

I respecte aquest ens diu "Si una majoria enorme dels ciutadans hi responen, des del marc internacional veuran una llei espanyola que dirà als ciutadans que no vagin a votar i una de catalana que els dirà que vagin a votar. Si hi ha una majoria que va a votar, la legitimitat de la legalitat serà la catalana."



Per al líder de Demòcrates "L'amenaça més gran que tenim en aquest moment i que podria impedir acabar bé el full de ruta i, per tant, celebrar el referèndum, no és l'Estat Espanyol. Podem arribar a ser nosaltres mateixos. però això té una part positiva: nomès depén de nosaltres"



Pel que fa a la possibilitat que els funcionaris es desmarquin de l'organització del referèndum Castellà creu que "El Govern no demanarà als funcionaris voluntarisme. Els donarà un marc legal català que farà un plantejament determinat. L'àmbit polític n'assumirà tota la responssabilitat"



En relació a possibles pactes amb altres partits Castellà afirma que "si hem de fer acords" aquests han de ser " postelectorals" i que no els faran "fins que no siguem un estat, amb formacions que no tinguin cap dubte sobre que l'objectiu sobretot és precisament ser un estat".