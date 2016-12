El president d'Òmnium Cultural Jordi Cuixart ha afirmat en una entrevista al diari Gara "El 9-N va tenir un valor simbòlic molt fort però ara està clar que el que cal fer és un referèndum amb reconeixement internacional, que tingui com a condició sine qua non que participan tant les opcions del Sí com les del No.

I ha d'ésser vinculant ningú entendria que repetíssim el 9-N.". I afegeix que "en el moment que un policia espanyol retiri una urna d'un col·legi Catalunya haurà guanyat".



Pel que fa als partidaris del No i si creu que aquests participaran en un hipotètic referèndum Cuixart assegura que "N'estic convençut, i així ho indiquen les últimes enquestes del Periódico el CEO i el CIS, de que hi ha una voluntat majoritària de vota, més enllà del que diguin els representatns de certs representants polítics. Estic convençut que el poble de Catalunya sortirà a votar."



Cuixart afirma, també, que "Tot el que tenim com a país no ens ho ha regalat ningú. Quan el Parlament proclami la independència que ningú tingui cap dubte que el poble de Catalunya d'una manera cívica, democràtica i pacífica actuarà en conseqüència. Sempre hem dit que la independència es guanya a les urnes però es defensa al carrer."



En relació a l'actitud del govern espanyol assegura Cuixart "Veiem que l'Estat està en un carreró sense sortida, perquè la comunitat internacional no entèn la seva actitud".



Finalment ens diu "La diversitat ideològica d'aquest procés és brutal, és un tresor, però per sobre de tot es troba l'interès col·lectiu de solucionar els problemes reals de tots, començant per la crisi econòmica" i que "Nosaltres som molt respectuosos amb la diversitat de la gestió de les estratègies sempre hi quan hi hagi una estratègia comuna. De tottes maneres més que de desobediència ens agrada parlar d'obediència a les institucions catalanes (...) I que ning´ñu s'equivoqui, quan els Mossos actuen com a policia judicial, ho fan sota les ordres de l'Estat Espanyol".