El conseller d'Afers Exteriors, Raül Romeva, ha pronunciat una conferència al parlament britànic

El conseller d'Afers Exteriors, Relacions Institucionals i Transparència, Raül Romeva, ha pronunciat una conferència en la primera sessió que organitza el grup parlamentari britànic All-Party Parliamentary Group on Catalonia (APPG).

En l'acte, que ha tingut lloc a la Committee Room de la Cambra els Comuns, l'ha acompanyat el delegat del Govern al Regne Unit i Irlanda, Sergi Marcén, i hi ha assistit diputats britànics de tots els polítics, representants de think tank, acadèmics i membres del cos diplomàtic.







El conseller ha explicat que "aquest any el Govern de Catalunya s'ha compromès a celebrar un referèndum sobre la independència i donar resposta al 80% de la població, que demana votar" i ha afegit que "volem guanyar aquest referèndum però també estem disposats a perdre'l, perquè en democràcia votar és la millor solució".







En el seu discurs el conseller ha mostrat preocupació davant "la negativa de l'executiu espanyol per acordar una sortida democràtica al conflicte polític i la manca de separació de poders creixent a l'estat espanyol". En aquest sentit ha posat d'exemple el judici pendent a la presidenta de la Mesa del Parlament, Carme Forcadell, i les inhabilitacions d'Artur Mas, Joana Ortega i Irene Rigau, ha sentenciat que "la finalitat de la justícia és preservar i ampliar la llibertat, no restringir-la" i ha afegit que "el govern espanyol debilita la democràcia en utilitzar la justícia contra els seus opositors polítics".







El conseller Romeva ha volgut destacar "la contribució del parlament britànic per consolidar la democràcia donant la veu al poble en les decisions transcendents, a través del vot". Al llarg del discurs també ha fet una breu descripció de Catalunya quan ha dit que "Catalunya té un dels parlaments actius més antics d'Europa i, per tant, un fort compromís amb la democràcia" i ha apuntat "som un país divers, fuit d'una història particular com a terra de pas i acollida".







L'All-Party Parliamentary Group on Catalonia ha estat creat per 21 diputats dels sis principals partits amb representació a les dues cambres del Parlament britànic, des dels conservadors fins als laboristes passant pels liberal-demòcrates: el Partit Conservador, el Partit Socialdemòcrata, el Partit Laborista, el Partit Liberal Demòcrata, el Partit Nacionalista Escocès (SNP) i el Partit Nacionalista Gal·lès.







L'objectiu d'aquest grup és establir connexions entre els parlamentaris del Regne Unit i de Catalunya, així com també, mantenir els diputats i senadors informats dels debats i esdeveniments que succeeixin en el procés d'autodeterminació de Catalunya i assegurar que els debats sobre el procés català es portin a terme amb les màximes garanties democràtiques.



Aquest grup enforteix les relacions bilaterals entre Regne Unit i Catalunya, facilita especialment el contacte amb membres del parlament britànic i, també, contribueix en la projecció internacional de Catalunya i el seu procés polític. És el quart grup parlamentari, i el més significatiu, que es crea per a debatre sobre el procés català. Estònia, Suïssa i Finlàndia també compten amb grups parlamentaris per a debatre sobre Catalunya formats per representants dels principals partits polítics.