Junqueras comunica a Santamaría que el referèndum es farà encara que sigui sense el permís de l'Estat

El vicepresident Oriol Junqueras ha traslladat a la vicepresidenta del govern espanyol, Soraya Sáenz de Santamaría, que el referèndum d'independència previst per al setembre del 2017 es farà "encara que sigui sense el permís de l'Estat".

Els dos dirigents es van reunir ahir a la tarda a Barcelona i van poder constatar, de nou, les posicions enfrontades de les dues administracions en un moment en què la Moncloa pretén engegar una operació diàleg -de moment- sense resultats concrets.



Així, per a Junqueras "la consulta vinculant és el mètode més precís per solucionar el plet polític entre l'Estat i la Generalitat. "Ho hem explicat amb educació i fermesa", ha indicat, al mateix temps que destacava que el Govern "complirà amb els seus compromisos". El vicepresident també hauria lamentat l'estat de judicialització del procés i els casos que persegueixen la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, o l'expresident Artur Mas, l'exvicepresidenta Joana Ortega o els exconsellers Francesc Homs i Irene Rigau, però Santamaría hauria insistit que "la llei és la llei".



De fet poc abans de trobar-se amb el vicepresident del Govern català Santamaría hauria afirmat que "El govern [espanyol] no pot decidir sobre això, com ja han dit altres tribunals de països com Itàlia o Alemanya. Hi ha coses que es poden parlar, com l'accés a la sanitat o els serveis socials",.