L'impulsor del grup de discussió sobre Catalunya al Parlament Britànic el el diputat del SNP Partit Nacionalista escocès) , George Kereban, afirma que "tant a Catalunya com a Escòcia ens hem adonat que l'única manera de tirar endavant i tenir control dels nostres afers és ser independents. L'espai per a una solució federal ha desaparegut".

Així, ho afirma en una entrevista concedida al Punt Avui. Tot i ser l'impulsor d'aquest grup Kerevan matisa que "No és la nostra feina interferir i m'agradaria que quedés clar. El que passa a Catalunya és responsabilitat de la gent a Espanya i Catalunya, però com a europeus hi tenim interès i ens en volem informar. Volem parlar amb la màxima gent possible. I si fent això encoratgem el diàleg, em farà feliç". Tot i que també afegeix "Nosaltres no interferim però el que passa al vostre país afecta Europa i ens afecta a nosaltres, ja que Escòcia es vol quedar a Europa".





Kereban explica que la feina del grup "és tractar d'ajudar a explicar a la gent del Regne Unit què està passant a Catalunya, perquè no té gaire atenció mediàtica al Regne Unit. El treball principal és elevar el perfil de Catalunya, explicar què està passant. I també, si podem, ajudar en el diàleg entre les forces polítiques a Espanya. Espero que puguem enviar un delegació del Parlament britànic, de tots els partits, a Catalunya i també que puguem parlar amb la gent i tenir la seva opinió cara a cara".



Sobre la judicialització del Procés creu aquest que "Si una nació dins d'una nació estat més gran vol tenir un vot en el que sigui, no importa si és per l'autonomia o no, com a demòcrates europeus hauríem de deixar-los discutir i votar. La manera com afrontem les coses a Europa, en el segle XXI, és mitjançant la discussió i el vot. Penso que crees un problema, crees més dificultats, si intentes limitar aquest procés democràtic, encara que no t'agradi el que podria ser el resultat. Encara soc optimista i penso que és possible convèncer Madrid perquè canviï l'actitud i tracti amb els que són antics temes d'identitat nacional a través del diàleg. Crec que hi ha una lliçó per aprendre del que va passar aquí al Regne Unit, en el sentit que tota la discussió sobre la independència es va fer sense cap mena de violència per part de ningú, i tothom des del costat de la independència va acceptar el resultat perquè es va fer a través d'un canal democràtic. Sota el meu punt de vista, aquesta és la manera europea. Tothom a Europa hauria de pensar en aquesta lliçó"



I pel que fa a aquells que intenten criminalitzar els moviments nacionalistes ens diu Kereban "Un aspecte dels moviments independentistes a Escòcia i Catalunya és que, a la vegada que abracen el nacionalisme cívic, en els últims anys també han començat a abraçar un programa antiausteritat. A Catalunya bona part del suport recent per la independència s'ha produït perquè Madrid treia recursos a Catalunya per utilitzar-los com a part del programa d'austeritat. A Escòcia, el moviment independentista també va ser bastant contra l'austeritat i contra les retallades, i l'increment de la pressió sobre la gent treballadora. Aquí és on van guanyar credibilitat política. L'America First de Trump tracta de manera superficial sobre gent que ha estat oblidada, sobre la pèrdua de llocs de treball en la indústria, però si mires els líders d'aquest moviment hi ha més multimilionaris en el gabinet de Trump dels que hi ha hagut en els gabinets previs dels últims vint anys. És una mentida. L'analogia més aproximada que em ve al cap és l'Europa dels anys trenta, en què forces de dreta reaccionàries utilitzaven una retòrica superficial anticapitalista i d'ajut als pobres i els aturats. De cap manera Trump està al costat dels pobres. Els nacionalismes que persegueixen gent com Trump s'assemblen molt als nacionalismes europeus dels anys trenta. I trencar Europa és eliminar una de les peces d'arquitectura que ha evitat que entrés en guerra, com ho va fer entre la Primera i la Segona Guerra Mundial. Crec que són fenòmens molt diferents. Crec que arribarà un moment en els pròxims cinc o deu anys en què molta gent que ha votat per Trump o Le Pen s'adonarà que ha estat enganyada"