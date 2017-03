Una flor fa primavera

Diuen que una flor no fa estiu, però potser sí que fa primavera. Aquesta és la sensació que ens han deixat als qui integrem el CEEC esdeveniments relacionats amb la seguretat i la defensa que darrerament han tingut lloc al nostre país.





Barcelona · L'11 de març, a Barcelona, Esquerra Republicana de Catalunya va dur a terme l'acte Seguretat i protecció a la República Catalana. Durant tot un matí es va parlar i debatre del model de seguretat integral, propostes sobre seguretat civil, protecció civil, sistema de policial i sistema de defensa.







En ple Procés s'ha parlat en els darrers dies, i esperem que no siguin fets aïllats i excepcionals, amb tota normalitat de defensa i seguretat, temes que, insistim, tradicionalment han estat oblidats, bandejats, ignorats i en ocasions menystinguts per gran part dels nostres polítics i partits"







El 13 de març, a Barcelona també, es presentava el llibre Política de defensa i estat propi, a càrrec de diversos autors i publicat per Editorial Base.



El 20 de març, novament a Barcelona, el Partit Demòcrata de Catalunya, feia un acte amb el títol La Seguretat i les nostres llibertats al món actual, amb dues meses de debat, Model global de seguretat i Política de defensa pròpia.



El pas del temps ens ha fet escèptics a molts de nosaltres pel que fa a l'interès de gran part dels polítics catalans en la seguretat i la defensa del nostre país. Per això, el primer que ens va venir al cap en ser coneixedors dels actes d'ERC I PDCAT, va ser la frase que diu que "una flor no fa estiu". La sorpresa i escepticisme inicials van deixar lloc, per diverses raons, a la satisfacció o satisfaccions. Començarem per la primera, la que ens toca més de prop: la participació en els tres actes de persones que han estat vinculades al Centre d'Estudis Estratègics. Aquesta satisfacció s'ha vist incrementada en veure i escoltar experts, molt joves la majoria, que no eren els habituals.



L'altre motiu era constatar que s'interrompia així la sequera de tants anys, causada per ser la seguretat i la defensa, especialment, temes tabú o mig tabú. No oblidem que la seguretat i defensa, no sempre han estat entre els àmbits estratègics dels partits catalans. Així doncs, els corresponents actes públics eren inexistents. Aquests tres fets o actes, han contribuït a que aquells qui portàvem anys sentint-nos predicant en el desert, ja no ens sentim tan sols.



La publicació del llibre, era l'altre motiu de satisfacció. La nostra enhorabona als seus autors pel rigor amb que tracten cadascun dels capítols. Enhorabona també a l'editorial Base per la valent aposta. Considerem que és un llibre que cal llegir i que ben segur està contribuint a que molts catalans es desacomplexin en l'interès per la defensa.



En ple Procés s'ha parlat en els darrers dies, i esperem que no siguin fets aïllats i excepcionals, amb tota normalitat de defensa i seguretat, temes que, insistim, tradicionalment han estat oblidats, bandejats, ignorats i en ocasions menystinguts per gran part dels nostres polítics i partits. Sense entrar a fer una valoració critica del què s'hi va dir, volem remarcar i valorar la importància de que, tot i amb un retard d'anys o dècades, s'organitzessin i es duguessin a terme. No volem deixar de donar l'enhorabona des d'aquí als seus organitzadors, especialment als membres de les respectives sectorials de seguretat i defensa.



No posarem nota als actes dels partits polítics. Com tot, sempre és millorable. Ben mirat, al PdeCat i a Esquerra els hi posarem la mateixa anotació: progressen adequadament, poden fer-ho més i millor amb una mica més d'esforç. A la publicació i èxit de la presentació del llibre sí que n'hi posarem: 10. Representa molt pels qui formem part del CEEC la publicació d'un llibre d'aquesta qualitat i característiques.



No podem però evitar de fer un lleu esment: l'absència de quadres destacats del partit organitzador en un dels actes, si més no entre el públic. Estem segurs que va ser degut a problemes d'agenda i no pas a manca de sensibilitat i d'interès en la seguretat i defensa. En canvi, l'acte de l'altre partit estava curull de directors generals, i altres quadres.



Una flor no fa estiu, però en aquest cas sí que fa primavera i els complexos comencin a desaparèixer i el "sentiment de poble vençut dels catalans", del què es va parlar en un dels actes, comenci a ser cosa del passat. Esperem que actes com aquells es repeteixin arreu de Catalunya.



Comissió de Comunicació del CEEC