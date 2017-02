En un article al Punt Avui Xevi Xirgu afirma "Agafin-se fort, que hi tornen. Hem passat l'operació Catalunya, l'operació Diàleg i, com que no se'n surten, ara anem cap a l'operació Confusió, Desordre, Desconcert, Embolic, Rebombori o diguin-li com vulguin".

Així per a Xirgu "del que es tracta, de sembrar confusió. I de sembrar, sobretot, desconfiança entre uns i altres. Ha passat que fins ara a Madrid no han fet gaire res (o res de res) confiant en allò que va dir Aznar, que els partidaris del procés ja es barallarien entre ells. Però resulta que no ha estat així i que, tot i els estira-i-arronses que hi ha hagut, el PDeCAT i ERC han fet de Junts pel Sí de veritat i la CUP s'ha blindat per tirar endavant fins al final, fins al referèndum".



Per al periodista e que passa és que el govern Rajoy "ha vist que la cosa va seriosament. Vist que no ho fan tot sols, que els independentistes no es barallen entre ells, ara provaran de generar-la ells, la desconfiança".



I conclou "Preocupin-se només el dia que sí, que la cadena de confiança entre JxSí i la CUP es trenqui, que no és el cas. Si Junqueras parlava dilluns en aquest diari de 'conjura' amb Puigdemont per anar fins al final, per alguna cosa deu ser. I si la CUP ha aprovat els pressupostos, també. Keep calm, un cop més. No caiguin en la trampa"