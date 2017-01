En un article al Punt Avui Josep Huguet afirma que "Alguns dels neòfits de l'independentisme poden tenir la sensació que de vegades el procés retrocedeix. Ara mateix s'ha tornat a recuperar la proposta de referèndum com a eix central de les propostes. Pactat o no. I encara més, si cal, a tot l'Estat, perquè no sigui dit que només voten una part dels espanyols".

I al respecte opina "Són negatius aquest moviments tàctics? En absolut. Són allò d'un pas endarrere per recollir més gent i agafar més embranzida pel que vindrà després. Els partits del règim estan petrificats en l'estratègia del no passaran, que té alguns desavantatges: eliminen qualsevol vestigi de projecte il·lusionador i de canvi per a Espanya. La prova n'és que als primers debats sobre una cosmètica reforma de la Constitució, s'han fet enrere. No tenen el valor de convocar un referèndum de canvi constitucional per por de perdre'l. Imaginem un referèndum a tot Espanya sobre la independència de Catalunya"



Així, per a Huguet "veiem com aparents passos enrere serveixen per lliurar noves batalles ideològiques que reforcen la majoria social per a la democràcia catalana. Per això, no hauríem de deixar passar, ara, el tema del finançament que s'ha obert amb la reunió de presidents. Queda clar que l'absència de Puigdemont d'aquesta reunió és totalment justificada."





Pel que fa al dèficit fiscal creu Huguet que se n'hauria de fer divulgació i que aquesta "l'ha de fer el govern i els seus càrrecs, els partits i les entitats sobiranistes especialment als barris o ciutats on hi ha grans bosses de l'electorat que voten en clau identitària espanyolista o per por, perquè encara no els ha arribat el missatge de la seva explotació diferenciada per la gent de la llotja del Bernabéu, entronitzada fa poc per Bárcenas".







I conclou "Així doncs, seria un greu error, perquè hem passat a la pantalla autodeterminista, limitar-se a la defensiva a justificar per què Puigdemont o altres consellers no aniran a les reunions generals. I en canvi obviar els debats que s'originaran a mata-degolla posant en evidència les profundes contradiccions de l'Estat autonòmic, entre autonomies amb superàvit i dèficit, i entre Estat central i autonomies, i entre Madrid i la resta. Aquests debats amb els nostres arguments han d'arribar als darrers racons del país, per convèncer tebis i desinformats".