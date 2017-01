Sovint parlant entre bombers del nostre país de seguida caiem en un espiral de pessimisme, ple de crítiques moderades o descarnades. Justificades o basades en tòpics. Ens costa ser positivistes, o optimistes.

I quan apareix alguna voluntat de canvi en qualsevol punt, també apareix gran oposició. Per això és bo reconèixer alguna fita important. Àmbits en els que s'ha aconseguit un canvi significatiu i positiu.



En destacarem un: l'aliança estratègica entre el Port de Barcelona i Bombers de Barcelona. El Port necessita bombers, i a tal fi es va fer un conveni amb Bombers de Barcelona per dotar-lo amb un parc, personal, material i formació. Bombers de Barcelona rep un guany directe, i els permet tenir aquell plus de finançament que els permet estabilitat, qualitat, i un servei més integral.



És un pacte en què les dues parts hi guanyen. I la tercera part, el país i la seva seguretat, també. El Port, com a infraestructura clau d'importació i exportació, té una seguretat que molts altres ports no tenen. Com es va aconseguir? Amb visió, impuls polític i superant esculls..I també amb voluntat interna d'afrontar nous reptes.



Els bombers també sabem aprofitar oportunitats.





Bombers per la Independència (ANC)