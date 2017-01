Carta oberta de Miquel Sellarès, president del CEEC: No aconseguireu embrutar-me!

Ja fa anys que esperava que aparegués aquesta desinformació i difamació sobre el CEEC (Centre d'Estudis Estratègics de Catalunya) i la FCDP (Fundació Centre de Documentació Política) que ha publicat un diari estatal. Des del CEEC i Tribuna.cat estàvem i estem al punt de mira de l'unionisme, el sector dels negocis de CDC i de la màfia de "xixarelos" de Quico





Homs que d'una manera irresponsable fan el joc i la feina a les clavegueres de l'estat.



Podria i, ho faré en el seu moment, respondre en detall i contundència. Avui, però no ho faig perquè no vull perjudicar d'una manera directa o indirecta el Procés o alguna de les persones i/o institucions que hi participen.



Com a president del CEEC vull manifestar, però, que durant anys aquest va ésser la branca de seguretat i defensa de la Fundació Centre de Documentació Política com també ho van ser durat trenta-cinc anys d'existència altres iniciatives prou conegudes i prestigiades. Vull també posar de manifest que ambdues van ser fundades per mi i que des d'un inici van estar coalligades i que durant trenta anys en vaig ser el seu promotor i responsable únic. Només durant els últims anys i va participar la Generalitat de Catalunya i la Diputació de Barcelona, quedant només el 30% sota la meva responsabilitat com a patró fundador.



El 4 de maig del 2010 em vaig jubilar i per raons personals i de salut vaig estar uns mesos fora de l'òrbita política i és en aquest context temporal, i d'una manera poc clara i poc transparent, que es va organitzar una liquidació de la Fundació Centre de Documentació Política i altres institucions de l'espai de comunicació català. Tota l'operació va ser dirigida per Quico Homs i el seu equip que volia el poder absolut de la comunicació depenent del Govern.



Pel bon nom del CEEC i de la Fundació Centre de Documentació Política estem elaborant un informe que rebatrà totes les desinformacions i esperem obligarà a una rectificació i a una explicació política per part dels organismes que hi van participar. Aquest es publicarà després del Procés quan aquest, ho repeteixo, no pugui de cap de les maneres perjudicar-lo.



Tot quedarà, així, aclarit i potser hi haurà qui descobrirà i entendrà moltes coses....No m'acolloniré i em mantindré ferm.



Miquel Sellarès, president del CEEC i fundador de la Fundació Centre de Documentació política.