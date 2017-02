Els eurodiputats d'Esquerra Republicana, Josep-Maria Terricabras i Jordi Solé, juntament amb l'eurodiputat del PDCat Ramon Tremosa, han denunciat aquest dijous al Parlament Europeu el que s'ha conegut com l'#operacióprecinte, una operació a través de la qual

-segons va transcendir ahir en els mitjans de comunicació- el govern espanyol preveu precintar els col·legis destinats a la votació i assumir les competències en educació que té delegades la Generalitat de Catalunya per evitar que a Catalunya se celebri un referèndum d'independència, demanda compartida per una gran majoria de la societat catalana.



Després de recordar que l'article 2 del Tractat de la Unió Europea (TUE) estableix que la Unió es fonamenta en els valors de respecte de la dignitat humana, llibertat, democràcia, igualtat, Estat de Dret i respecte dels drets humans, i que l'article 7 del TUE estableix un mecanisme per constatar l'existència d'un risc clar de violació greu per part d'un Estat membre dels valors previstos en l'article 2, els eurodiputats demanen a la Comissió Europea si considera que 'precintar col·legis electorals és una pràctica compatible amb el principi democràtic'



En aquest sentit, els eurodiputat demanen si l'executiu comunitari creu que 'l'amenaça de precintar col·legis electorals per evitar la celebració d'un referèndum és un violació del valor de la democràcia consagrat en l'article 2 del TUE i, per tant, prou raó com perquè, en el cas de materialitzar-se l'amenaça, s'activés el mecanisme que preveu l'article 7 contra el Regne d'Espanya'.