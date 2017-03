Esquerra Republicana ha fet aquest cap de setmana una crida a defensar la democràcia i a treballar pel referèndum a l'acte central de la campanya 'La República que farem que ha tingut lloc al Centre de Convencions Internacional de Barcelona.

El president d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, ha afirmat dirigint-se al president Rajoy davant d'unes 5.000 persones a l'acte central de la campanya 'La República que farem' que 'mai renunciarem a defensar la democràcia i el dret a vot, mai renunciarem a les urnes i les paperetes'. Junqueras ha defensat que 'la victòria de la democràcia a Catalunya també és la victòria de la democràcia a tot el món'. El president dels republicans ha reivindicat que 'el referèndum és una oportunitat i una palanca de canvi a tot arreu, i sobretot a l'Estat espanyol'. En aquest sentit, ha assegurat que 'els ciutadans espanyols tindran més possibilitats de defensar els seus drets civils si nosaltres ens en sortim'.



Junqueras ha advertit que 'tots aquells que volen transformar aquesta realitat tan injusta no es poden permetre el luxe de mirar cap a una altra banda, quan a Catalunya hi ha una majoria tan gran per exercir la democràcia i fer el referèndum'. 'Els demanem que es posin al costat de la justícia, de la llibertat i de la majoria democràtica d'aquest país', ha afegit. Per últim, ha reiterat que 'el futur de Catalunya està en millors mans si depèn de la seva ciutadania i no d'un govern espanyol que no ens estima i que ens vol impedir votar'.



Per la seva banda, la secretària general d'Esquerra Republicana, Marta Rovira, ha denunciat que 'el govern espanyol té la mania d'obstaculitzar qualsevol cosa que fa olor de democràcia i d'expulsar tot el que fa olor de societat moderna'. 'Ens trobem davant d'un govern del segle XIX que no vol deixar votar uns ciutadans del segle XXI', ha afegit. Rovira ha ironitzat que 'és curiós veure que els que més defensaven que a Catalunya necessitem un canvi social, ara en molts casos miren cap a una altra banda'. En aquest sentit, ha insistit que 'el canvi social per al nostre país passa pel referèndum. El referèndum és l'única oportunitat per obrir un gran procés constituent i impulsar el canvi social'.



Els diputats al Congrés Gabriel Rufián i Joan Tardà han tingut també un paper destacat a l'acte. Rufián ha assegurat que 'somos la única amenaza a un estatus quo injusto e indecente'. El diputat república ha fet una crida a les persones que defensen la democràcia. 'Quien esté por la defensa de un país decente, que tenga instituciones al servicio de la gente son de los nuestros. La fraternidad es dejar ganar a quien puede ganar y no frenar a quien puede ganar. Si eres republicano, eres de los nuestros. El proceso de autodeterminación catalán no te pide que seas independentista, te pide que seas demócrata', ha dit. Tardà també ha cridat a tancar files pel referèndum i 'renovar el compromís de ser fidels a les madures i també a les verdes al Govern i al Parlament de Catalunya'. Tardà ha avançat que 'enterrarem el sectarisme i convergirem amb tots els sobiranistes, independentistes o no, amb la convocatòria i la crida a la participació al referèndum del proper mes de setembre'. 'Amb la bandera de la fraternitat entre les persones i els pobles, sempre guanyarem', ha conclòs.



Prèviament, els consellers Dolors Bassa i Toni Comín han volgut posar en valor la feina feta al Govern de la Generalitat el darrer any. La consellera de Treball, Afers Socials i Famílies ha assenyalat que els objectius són 'reduir les desigualtats, garantir la igualtat d'oportunitats i posar les persones al centre de totes les decisions'. Bassa ha reivindicat que 'hem revertit les retallades i hem creat places per a gent gran, impulsem mesures contra la pobresa energètica i treballem en la Renda Garantida de Ciutadania'. Per la seva banda, Comín ha manifestat que 'hem demostrat que som l'esquerra que transforma el país de manera efectiva i real. Som aquella esquerra que vol tenir la responsabilitat de governar, perquè és una de les palanques imprescindibles per provocar el canvi social'. 'Som aquells que sabem que no és possible construir un país més lliure sense la República. Sense la República no farem un país més lliure, més just i més net de corrupció', ha afegit.



Al seu torn, el diputat al Congrés Joan Capdevila ha posat en valor la figura de l'autònom i ha declarat que 'cal acabar amb la burocràcia entorpidora, els impostos abusius, l'economia del BOE, la llotja del Bernabéu i l'extorsió de les companyies elèctriques'.



Els encarregats de donar la benvinguda a l'acte han estat el president del grup municipal d'Esquerra Republicana a l'Ajuntament de Barcelona, Alfred Bosch, i la diputada al Congrés Ana Surra. Bosch, que ha recordat l'exregidor d'ERC-Gavà, Jordi Calatayud, casteller que ha mort avui a Tarragona, ha reivindicat 'la Barcelona que s'entrega al país, creativa, artística, innovadora, lluitadora, que estima la seva responsabilitat com a capital del país'. En aquest sentit, ha declarat que 'volem recuperar aquesta ciutat i posar-la al servei del país'. I Ana Surra ha manifestat que 'la República catalana es una oportunidad para imponer un nuevo relato y una nueva esperanza que nos permita construir un país mejor'. La diputada d'origen uruguaià ha fet una crida a 'construir entre todos un nuevo país, y que los inmigrantes sean también fundadores de la nueva República'.



També han pres part de l'acte Peter Jambrek, pare de la constitució d'Eslovènia, que ha recordat el procés d'independència d'Eslovènia, fa gairebé 30 anys, a través d'un referèndum, i Jean François Lisée, líder del Parti Quebecois, que ha defensat que la ciutadania de Catalunya té el dret de decidir el seu futur a les urnes.



A l'acte han assistit també la presidenta del Parlament, Carme Forcadell; els consellers Meritxell Serret i Carles Mundó; Jordi Sánchez (ANC), Jordi Cuixart (Òmnium Cultural); Albert Batet (PdeCat); Joan Ignasi Elena (Avancem); Jordi Gaseni (AMI); Òscar Riu (UGT); Carles Sastre (Intersindical); Joan Caball (Unió de Pagesos); David Minoves (CIEMEN).