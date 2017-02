La senadora Laura Castel denuncia a l'OSCE l'exigència de responsabilitats penals contra Forcadell"

La senadora d'Esquerra Republicana Laura Castel ha denunciat aquest dijous en la Reunió Anual d'Hivern de l'OSCE (Organització per a la Seguretat i la Cooperació a Europa) que 'el govern espanyol no permet canalitzar la voluntat de la majoria dels catalans de decidir democràticament el seu futur polític en un referèndum acordat i legal,

atemptant així contra els principis democràtics establerts i acceptats per l'OSCE'.



Tanmateix, la senadora ha informat als parlamentaris europeus de 'les exigències de responsabilitats penals' que el govern espanyol demana a la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, i als membres de la Mesa de la cambra catalana 'per permetre debatre en seu parlamentària la independència de Catalunya'.



Com a membre de l'actual delegació espanyola a l'OSCE, Castel ha explicat als 250 membres de l'Assemblea Parlamentària de l'organisme europeu, que es reuneix avui i demà a Viena, que el poble català va votar el 27-S de manera majoritària en favor de la independència. A més, ha recordat que 'el 80% del poble català vol resoldre aquest conflicte amb un referèndum pactat'.



En aquest sentit, ha destacat 'les mobilitzacions pacífiques i repetides dels últims 5 anys a Catalunya'. La republicana ha denunciat que l'Estat, que es demostra irreformable, es nega a acordar aquest referèndum 'de manera reiterada'. De fet, Castel ha explicat com el govern espanyol va suspendre la consulta democràtica del 9N, a través d'un 'polititzat' Tribunal Constitucional.