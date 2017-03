El 129è president de la Generalitat i president del Partit Demòcrata, Artur Mas, i la vicepresidenta i la consellera d'Ensenyament de l'anterior Govern,Joana Ortega i Irene Rigau, han mostrat la seva determinació de recórrer la sentència del judici del 9N anunciada avui pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.

El president Mas, Joana Ortega i Irene Rigau han assegurat que esgotaran totes la opcions amb un recurs al Tribunal Suprem i posteriorment a instàncies europees: "Aquesta causa no acaba a un Estat que té la democràcia amputada, acaba al cor d'Europa". Els tres processats han comparegut en roda de premsa acompanyats del president Puigdemont, de la direcció del Partit Demòcrata i dels màxims responsables a les iferents càmeres parlamentàries. Mas, Ortega i Rigau han remarcat que "si la llei fos igual per a tothom, l'actual Govern espanyol i Mariano Rajoy estarien inhabilitats per incomplir sentències del TC".







El president Mas ha comparat la situació de dèficit democràtic que s'està produint a l'Estat espanyol amb el context europeu i concretament amb la del Regne Unit i d'Escòcia. "La doble imatge d'avui: el comunicat del Tribunal de Justícia de Catalunya que ens condemna i ens inhabilitat per haver posat les urnes", ha assenyalat Mas, tot subratllant la segona notícia del dia, l'anunci de la primera ministra escocesa que diu que impulsarà la celebració d'un referèndum a la tardor del 2018: "Al Regne Unit hi ha una democràcia de qualitat; no faran cap judici per celebrar un referèndum –fins i tot per segona vegada-, en canvi a l'Estat espanyol hi ha una democràcia de fireta i ho dic amb molta tristesa".







Els tres processats han lamentat la diferència de tractament que reben per part de les institucions espanyoles i ho han exemplificat amb l'incompliment de sentències del TC per part de l'executiu espanyol. "Amb aquesta sentència s'evidencia que qualsevol desobediència al TC s'aplicaria amb sentència condemnatòria sempre i el govern espanyol s'ha fet un tip de desobeir sentències fermes del Tribunal Constitucional", han detallat.



Dirigint-se als mitjans de comunicació que han assistit a la roda e premsa, el president Mas ha assegurat que "agafem la sentència amb serenitat i disconformitat". "No em veureu cap signe de pena, ni penediment; aquesta sentència està agafada amb fòrceps des de molts punts de vista i no és que una democràcia hauria d'aspirar a tenir", ha concretat. D'aquesta manera, ha mostrat la convicció democràtica del moviment sobiranista i de les institucions catalanes, traslladant un missatge als seus representants:"Hem de seguir amb la cara ben alta i seguir en aquesta línia; perquè ens volien agenollats i condemnats, però estem dempeus i mirant el futur amb il·lusió seguint fent camí per decidir el nostre futur polític".







Per això, Joana Ortega ha apuntat que "avui es condemna a tres persones, però que quedi clar que darrera hi ha un poble amb un anhel de llibertat arrelat i això no es pot aturar". Ortega ha defensat esgotar tota la via judicial fins arribar a instàncies europees i ha assegurat que li hauria "preocupat més ser inhabilitada pel poble de Catalunya, que no pas per un tribunal". "El 9N va ser un acte d'escoltar la ciutadania i això ´s l'essència de la democràcia", ha sentenciat.







Irene Rigau ha assegurat que esperàvem una sentència absolutòria i ha desgranat els diferents motius. "Que pot ser aquesta sentència és un avís dient que no podem complir un programa electoral o una resolució del Parlament de Catalunya?", ha qüestionat l'exconsellera d'Ensenyament i actual diputada del grup parlamentari de Junts pel Sí. Rigau ha advertit que "no estarem sols en aquest tram final del procés sobiranista i que seguirem reclamant una vegada més, i les que faci falta, el dret a decidir del futur polític de Catalunya".







El president Mas, Joana Ortega i Irene Rigau han iniciat la seva compareixença davant dels mitjans de comunicació mostrant el seu agraïment a tota aquella gent que els ha transmès suport i escalf. "El 9N sorgeix de l'arrel del poble, de la voluntat de la gent i ens adrecem amb agraïment a totes els que ens diuen que continuem endavant sense fer ni un pas enrere", han concretat.