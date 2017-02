El president de la Generalitat, Carles Puigdemont,s'ha reunit amb una seixantena de membres del Cos Consular acreditats a Catalunya i els ha dit que "farem el referèndum com a molt tard al setembre d'aquest any, treballem intensament perquè sigui una realitat, i es farà bé, amb totes les garanties jurídiques i democràtiques".

I ha afegit "ho farem perquè tot el poble de Catalunya decideixi, perquè aquest dret d'autodeterminació està a les seves mans, almenys en democràcia".



El cap del Govern ha deixat clar que hi ha "una voluntat insubornable del 80% dels catalans que volen poder votar". Tot i això, ha reiterat la disposició de Catalunya "al diàleg permanent", però "hi ha una negativa unilateral, una obstinació tancada del Govern espanyol que ens fa no ser molt optimistes". El president ha deixat clar que aquesta actitud "no ens desmobilitzarà" i "les amenaces tampoc faran replantejar a milions de catalans que demanen de forma pacífica i convivencial una urna on expressar si volen que Catalunya sigui un estat independent".



"Ens hem proposat convertir-nos en un Estat independent aquest 2017, culminant un llarg procés, de molts anys, que té raons històriques", ha continuat dient Carles Puigdemont. I ha insistit "hem superat totes mena de dificultats per arribar fins aquí, i superarem les dificultats que vinguin i encara més les amenaces que ens adrecen".



El president ha adreçat aquestes paraules a la seixantena de representants diplomàtics de tot el món que han assistit aquest matí, al Palau de la Generalitat, a la recepció oferta pel Govern amb motiu de l'any nou. Han pres part també en aquest acte el conseller d'Afers Exteriors, Relacions Institucionals i Transparència, Raül Romeva, i la degana del Cos Consular i cònsol general del Perú, Franca Lorella Deza.



"Mai ens hem resignat a tancar-nos en les nostres pròpies fronteres"



En el decurs de la seva intervenció, Carles Puigdemont ha recordat que "Barcelona és la tercera ciutat del món que no és capital d'Estat, encara, que té un major nombre de consols", que referma "els més de 200 anys de tradició consular que acredita l'interès del món per Catalunya i Barcelona, però també la vocació del poble de Catalunya d'obrir-se al món".



"Mai ens hem resignat a tancar-nos en les nostres pròpies fronteres, i no han prosperat els intents en aquest sentit; sempre hem tingut la vocació que les fronteres no existissin, i aquesta tradició està al servei de la prosperitat i la contribució del desenvolupament del món", ha afirmat el president.



El president ha subratllat també davant els consols algunes dades econòmiques que certifiquen el lideratge de Catalunya dins l'Estat espanyol i desacrediten les informacions negatives al respecte. "Tenim una taxa d'atur 4 punts per sota de la taxa espanyola, i el 2016, després d'una crisi galopant i molta propaganda en sentit contrari, Catalunya ha liderat la creació d'ocupació a l'estat espanyol i la creació d'empreses", ha dit, entre altres exemples.



"L'exercici de la democràcia a Catalunya també afecta l'exercici de la democràcia arreu del món"



El conseller Romeva ha adreçat també unes paraules als cònsols en les quals ha recordat que "Catalunya viu un procés pacífic per seguir governant-se com la resta de nacions lliures del món, amb un Estat propi". Ha remarcat que la proposta del Govern català "només inclou urnes, votacions i democràcia", i ha afegit que "volem que sigui compresa perquè l'exercici de la democràcia a Catalunya també afecta l'exercici de la democràcia arreu del món".



Romeva s'ha dirigit als diplomàtics assegurant que "és un gran actiu pel nostre país". "Estic convençut que continuarem estrenyent els nostres llaços d'amistat i de col·laboració en un horitzó en què una major capacitat de governar-nos farà encara més intensa la nostra amistat, i més productiva la nostra, ja excel·lent relació", ha reblat.