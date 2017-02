El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha assegurat aquest matí, en una declaració institucional des del Palau de la Generalitat, que "els responsables d'haver judicialitzat les reivindicacions polítiques trobaran la resposta d'un poble que, amb totes les seves diferències, matisos i diversitats, vetlla per la seva dignitat". "





"La dignitat que avui, amb la seva actitud noble i lleial, defensaran Artur Mas, Joana Ortega i Irene Rigau, davant del tribunal", ha subratllat.







Declaració institucional del president de la Generalitat amb motiu de l'inici del judici del 9N:



Avui, d'aquí a poca estona, el 129è president de la Generalitat, Artur Mas; qui en va ser la seva vicepresidenta, Joana Ortega, i qui en va ser consellera d'Educació, Irene Rigau, seran jutjats per una causa que mai hauria hagut d'arribar als tribunals. El dia 9 de novembre de 2014, més de 2,3 milions de persones vam participar en una consulta mitjançant la qual volíemexpressar la nostra opinió sobre les relacions entre Catalunya i Espanya, i que obeïa a un compromís entre ciutadania i institucions, entre els ciutadans i els seus representats.



El dia 9 de novembre de 2014 Catalunya va enviar un senyal, un dels molts que ha enviat d'ençà que ja fa més d'una dècada el partit avui governant a Espanya va emprendre la recollida de firmes contra l'Estatut de Catalunya. Va ser un dia d'alegria i d'enfortiment democràtics, carregat d'esperança per a un poble que se l'ha guanyada a pols, treballant durament, contribuint com cap altre al sosteniment de la nostra societat i del conjunt de l'Estat. Si la democràcia ha de témer sempre quan es desconnecta dels ciutadans, el que va passar el 9 de novembre és justament una cura magnífica contra aquesta perversió. Un país capaç de fer el 9N té una democràcia més sana que la d'un país que envia al banc dels acusats els dirigents que el van fer possible.



Per això avui molta gent se sent representada pel president Mas, la vicepresidenta Ortega i la consellera Rigau. Avui molts ens sentim jutjats, i per això avui una representació molt important de tots els qui vam fer possible el 9N expressarà la seva indignació per haver portat a judici el que és un afer polític. Els responsables d'haver judicialitzat les reivindicacions polítiques i de cometre tota mena d'abusos per perseguir idees trobaran la mateixa resposta que van trobar després de la campanya de recollides de firmes contra l'Estatut, sovint convertides en firmes contra Catalunya. La resposta d'un poble que, amb totes les seves diferències, matisos i diversitats, vetlla per la seva dignitat. La dignitat que avui, amb la seva actitud noble i lleial, defensaran Artur Mas, Joana Ortega Irene Rigau davant del tribunal. No agenollats, sinó dempeus.





Carles Puigdemont i Casamajó President de la Generalitat de Catalunya