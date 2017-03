El recentment nomenat com a nou director de TV3, Vicent Sanchís, afirma que el que ell pretén és "fer, des de la qualitat, una televisió innovadora, experimental" . "Jo vinc aquí a arriscar"assegura.

Pel que fa a si caldria augmentar el pressupost de Tv3 creu Sanchís que "si no és possible no és possible. La sanitat pública també demana més pressupostos, tots els sectors ho fan. Per posar més diners a una partida s'han de treure d'una altra; el difícil és treballar amb el que et donen. La gran aposta cinematogràfica de TV3 per a aquesta temporada és una pel·lícula que ha coproduït amb tota la il·lusió, Incerta glòria, d'Agustí Villaronga, que és una gran producció. Però qualsevol inversió que es fa està auditada mil vegades. Quan es gestiona una empresa pública com TV3 ningú ha d'estar content del tot, del que es tracta és que ningú estigui del tot incòmode"





En relació a aquells que acusen a Tv3 de partcialitat Sanchís els diu "Tothom voldria que TV3 fos com ell vol. Que sigui de tothom és gairebé impossible perquè aquest país té mil sensibilitats diferents; ara, ha de ser de la màxima gent possible. I és un trencaclosques molt difícil. Però ho diré tantes vegades com calgui: aquesta no és una televisió governamental, qui ho diu menteix, li agradi o no, no en té ni idea. La informació té moltíssims filtres, moltíssims contrapesos. Només cal preguntar als governs que han passat si n'han quedat contents. Hi ha contrapesos laborals, socials, professionals... Els que l'acusen de parcialitat, que vinguin a veure com es treballen les notícies i vegin els filtres que hi ha per garantir la pluralitat, des del CAC fins a les quotes d'aparició dels representants polítics".



El nou director ens diu també que "segurament és difícil que una persona que arriba de fora es posi a veure una televisió en català com TV3. Però saben que és un referent de prestigi, i l'important és que els seus fills acabin fent-la seva. És una feina que ja va fent des de fa temps el Club Super3, per exemple, i que s'ha de seguir fent en un futur"







Pel que fa als canvis que vol introduir a la cadena i aconseguir fer-la més competitiva afirma que "A nosaltres ens resulta molt llunyana la guerra per la publicitat que es reparteixen els dos grans grups de televisió privada de l'Estat. Això ho tenim en contra, però sí que tenim un avantatge: TV3 té una gran influència en la societat catalana i té molt prestigi. I un altre avantatge: el sector audiovisual català té una salut envejable".



Així, per a aquest cal "Imaginació, rapidesa, agilitat i fins i tot la possibilitat d'abaratir costos per poder rectificar." i s'explica " Potser no és necessari encarregar tretze programes amb els quals te la jugues, i que si no funcionen estàs acabat; potser té més sentit contractar quatre o sis programes, d'entrada. O potser s'han de fer proves en franges horàries que no tenen tanta audiència. A mi m'agradaria provar més coses, i més ràpidament. Això també exigeix costos, d'acord, però no te la jugues tant com invertint en un programa car que després no reïx. Per exemple: l'any que ve canviarem el format d'Els matins, perquè considerem que ja està molt utilitzat, gastat. Doncs a aquesta hora es poden fer experiments a veure com van. Dels assajos televisius a tot el món diuen que funciona un programa de cada deu; nosaltres no ens podem permetre això, hem de jugar més a la prova i error, amb pressupostos més petits i costos més reduïts".

I acaba assegurant "Jo vinc aquí a arriscar".