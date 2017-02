El cap del Govern s'ha referit amb aquestes paraules a "l'apel·lació a l'article 155 de la Constitució, de vegades frivolitzant o festejant amb l'ús de la força, o al fet de menystenir la Generalitat com a institució, que representa el conjunt dels catalans de manera tan recurrent".

"Això em preocupa com a demòcrata", ha conclòs el president, que ha denunciat la "immobilitat permanent" del Govern central davant el que el mateix president Rajoy situa com "el repte més important que té l'Estat".



Carles Puigdemont ha fet aquestes declaracions en el decurs d'una conversa amb la portaveu del grup parlamentari de la CUP, Anna Gabriel, que han mantingut aquest migdia en el marc del cicle de dinars col·loqui Moment Zero, que organitza el diari El Punt Avui i l'entitat del mateix nom. L'acte, que s'ha fet al Born Centre de Cultura i Memòria, ha estat moderat pel director del diari, Xevi Xirgo.



Durant la conversa, el president Puigdemont ha acusat l'Estat d'"incomplir la Constitució espanyola" quan des del Govern central es parla d'altres interlocutors a Catalunya al marge de la Generalitat. "El president de la Generalitat és el representant ordinari de l'Estat a Catalunya i que algú des de l'Estat digui que es pot governar i fer política al marge del representat ordinari de l'Estat espanyol a Catalunya és que està anant directament en contra de la Constitució espanyola", ha remarcat el president.



En aquest mateix context, Carles Puigdemont ha ironitzat: "estic convençut que tot aquest furor fiscal que va a perseguir els incompliments de la Constitució tindrà com a mínim alguna rèplica, en forma de roda de premsa o comunicat, davant d'aquest flagrant incompliment del deure constitucional que té el Govern espanyol de tenir relacions ordinàries normals lleials amb el Govern de Catalunya".



El president de la Generalitat també ha denunciat durant la seva intervenció que "el Tribunal Constitucional ha perdut molta credibilitat perquè està summament polititzat". I ha posat com a exemple d'aquesta afirmació la nota que ha enviat a l'ONU l'entitat Jueces para la Democracia "preocupada per la greu situació de la justícia a l'Estat". "Aquesta nota no s'ha fet des de l'independentisme, sinó des de gent que coneix la situació i està molt documentada sobre el problema", ha afegit.



"Preparats per acollir refugiats"



En un altre moment del col·loqui, a preguntes dels assistents, el cap de l'Executiu s'ha referit a l'acollida de refugiats a Catalunya i ha posat en relleu que "el Govern, el món local i la societat s'han preparat i organitzat per acollir, perquè volem acollir". El president ha subratllat que "no deixarem de denunciar que aquest esforç no es veu recompensat per una capacitat real de tenir els instruments adequats que puguin canalitzar aquesta voluntat i compromís".



Per això, ha denunciat que "si avui Catalunya no pot acollir millor els refugiats és perquè no és un estat independent", perquè "qui té la responsabilitat de l'acollida i de rebre el finançament de la UE per acollir és l'Estat espanyol i no acull, ni gestiona adequadament la capacitat d'acollida amb els termes amb què ho faria un estat català independent". "Això s'ha de dir perquè no es just que es tracti els uns iguals que els altres", ha remarcat, i ha afegit que "per a tractar-nos igual que l'Estat espanyol d'entrada hem de ser un estat i tenir l'oportunitat de poder gestionar la política d'acollida que aquest país té ganes de gestionar".



Referèndum



En diferents moments del col·loqui, al qual han assistit més de 240 persones, el president també s'ha referit al referèndum per la independència de Catalunya i ha fet notar que "el Govern està preparat per fer-ho amb totes les garanties i que sigui un èxit, amb una doble victòria de participació i de resultat". El president ha insistit en l'aposta per fer-lo de manera acordada amb el Govern espanyol i ha posat en relleu que "dialogar amb l'Estat no és cap acte de subordinació, sinó que és exercir la sobirania des de la bilateralitat".



Carles Puigdemont ha assenyalat que hi ha coincidència amb la CUP amb les condicions del referèndum, que tindrà "una pregunta clara i una resposta binària, també clara". "Estic convençut que ens posarem bastant d'acord amb la pregunta", ha conclòs.





"Moviment pacífic i pacifista"



El president Puigdemont també ha subratllat que el moviment independentista "és pacífic i pacifista, perquè volem un país pacífic i pacifista" i ha fet una crida a "no caure en provocacions, que hi seran", perquè "no necessitem de cap forma de violència per guanyar". "Potser algú té interès que caiguem en aquesta temptació a mesura que arribem al moment de les decisions finals", ha dit, però ha insistit que "hem de ser forts en la defensa de la pau i de l'actitud pacífica que ha admirat el món".



El dinar col·loqui d'avui reinicia les sessions d'aquest cicle, que té per objectiu analitzar sectorialment la situació de Catalunya i els reptes del futur als quals s'enfronta. Les conferències es van iniciar l'octubre del 2013 i s'han fet en dos períodes diferents fins a l'estiu del 2016.