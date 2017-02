Òmnium lliura el 49è Premi d'Honor de les Lletres Catalanes a Isabel-Clara Simó

Isabel-Clara Simó ha rebut de la mà del president d'Òmnium, Jordi Cuixart, el Premi d'Honor de les Lletres Catalanes en un acte al Palau de la Música.

L'escriptora d'Alcoi ha assegurat que amb aquest guardó se sent "honorada i rescabalada, enormement feliç i amb un ego insuportable". En el seu discurs, Isabel-Clara Simó s'ha mostrat convençuda que els catalans podran votar el seu futur en un referèndum. "Si estem segurs que volem la llibertat ningú ens aturarà; sapere aude, o el que és el mateix: atrevim-nos i serem lliures!", ha clamat Simó. En aquest sentit, l'escriptora ha recordat que "les dones també vam tenir dret a vot un dia en contra de qualsevol legislació mundial".



Al seu torn, el president d'Òmnium, Jordi Cuixart, ha reivindicat el referèndum d'autodeterminació com a "única via de sortida" i ha advertit el president del govern espanyol que "ja no ens distreuen amb terceres vies que ni ells mateixos es creuen". Cuixart també ha fet referència a l'anunci d'embargament per part de l'Estat a Òmnium i ha denunciat un cop més persecució política: "com que no ens poden inhabilitar, intenten ofegar-nos financerament. Franco no va aturar Òmnium i l'Estat espanyol tampoc ens aturarà". El president d'Òmnium ha aprofitat per felicitar els governs català, valencià i de les Illes per la Declaració de Palma signada aquest dilluns. En aquest sentit, Jordi Cuixart ha reclamat a la Generalitat valenciana que es reincorpori a l'Institut Ramon Llull "La cultura és el millor antídot contra el populisme i la intolerància", ha sentenciat.



A l'acte, dissenyat especialment per l'ocasió, dirigit per Pau Miró i on s'han aplegat 1.800 persones, s'ha fet un itinerari per l'extensa obra d'Isabel-Clara Simó amb la lectura de textos de Júlia (1983), El Mossèn (1987), La salvatge (1994), El professor de música (1997), El conjur (2009), Jonàs (2016) i del llibre Retrats, amb intervencions de Margarida Aritzeta i Xavier Bru de Sala. La banda sonora de l'acte ha anat a càrrec d'Alfons Olmo del conjunt d'Alcoi VerdCel, el violoncel de Jordi Claret, Toni Medialdea com a guitarra i Ramon Vagué, baix i acordió, que han interpretat El meu poble, d'Ovidi Montllor, Sarabanda i Preludi de la Suite I de Johann Sebastian Bach i A mans besades de VerdCel.



El Premi d'Honor de les Lletres Catalanes s'entrega cada any per Òmnium Cultural des del 1969 i està dotat amb 20.000 euros. S'atorga a una persona que, per la seva obra literària o científica en llengua catalana, i per la importància i exemplaritat de la seva tasca intel·lectual, hagi contribuït de manera notable i continuada a la vida cultural dels Països Catalans. Per segon any consecutiu, el Premi d'Honor recau en una dona. L'any passar la guardonada va ser l'escriptora i traductora mallorquina Maria-Antònia Oliver.