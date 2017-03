El número 1705 de la revista El Temps destaca en portada "El laboratori del lepenisme" i "L'amenaça més greu per al camp balear. En aquesta edició també hi trobem articles d'opinió de Guillem Frontera, Vicenç Villatoro, Sergi Tarín i Joan Francesc Mira. D'altra banda, podem llegir-hi una entrevista amb Joan Rigol i una altra Nonna Mayer.



Destacar també els reportatges sobre "La democràcia cristiana que no marxa", "La foto a tres que no ha pogut ser", "Sahara occidental: la disputa interminable" i "Quan Millet era patró de la FAE" entre d'altres.



