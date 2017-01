Isabel-Clara Simó guanya el 49è Premi d'Honor de les Lletres Catalanes

Isabel-Clara Simó és la guanyadora del 49è Premi d'Honor de les Lletres Catalanes. El jurat ha decidit que l'escriptora i periodista d'Alcoi rebi el guardó que des de l'any 1969 Òmnium Cultural lliura "en reconeixement a l'aportació a la cultura catalana i en la normalització de l'imaginari col·lectiu de país",

tal com ha manifestat el president d'Òmnium Cultural, Jordi Cuixart. La bibliografia d'Isabel-Clara Simó és extensa i present en narrativa, narrativa juvenil, poesia, teatre, assaig, guions per a la ràdio i la televisió, traduccions i articles a la premsa. Per segon any consecutiu, el premi reconeix una narradora i en aquest sentit Cuixart ha considerat que això "posa de manifest que la literatura catalana gaudeix de bona salut en el camp de la ficció literària, i que les dones hi tenen un paper destacat". El president d'Òmnium també ha afegit que el reconeixement és als referents intel·lectuals en l'àmbit de la cultura: "Són un pilar cultural, referent de país; ells simbolitzen que venim de lluny."





Carles Solà, membre del jurat, ha justificat la decisió posant en valor la dedicació diària d'Isabel-Clara Simó durant 40 anys. Simó, al seu torn, ha agraït el reconeixement i ha admès que moltes vegades havia manifestat que no sentia com a recíproc el seu amor als Països Catalans i amb el Premi d'Honor "veig que l'amor és mutu". La guanyadora també ha presentat el Premi d'Honor com el Premi Nobel català i ha conclòs considerant la literatura "no com un útil sinó com un art."



L'acte de lliurament del Premi d'Honor de les Lletres Catalanes -dotat amb 20.000 euros- serà el proper dilluns 20 de febrer al Palau de la Música Catalana en una gala ideada expressament per a l'ocasió.