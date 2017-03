Al Matí de Catalunya Ràdio la coordinadora general del Partit Demòcrata, Marta Pascal, ha reivindicat el PDeCAT com a "punt de trobada de tota aquella gent, no només convergents, il·lusionada per tirar endavant els reptes de futur del país".

Pascal ha recordat que al Partit Demòcrata s'ha incorporat "gent que no ha tingut mai contacte amb la política, alguna gent que ve d'UDC, algun socialista desencantat amb el rumb del PSC i independents". En aquest sentit, ha afirmat que "volem captar talent i que la gent més preparada de la societat s'il·lusioni i faci el pas a la política".







Pascal ha assenyalat que "hi ha molta gent molt preparada en la societat, en alguns sectors molt concrets, que encara no han fet el pas a la política i crec que això als polítics ens han de fer reflexionar". "Nosaltres tenim l'oportunitat de bastir un partit de nou, des de zero, fem-ho bé i reivindiquem aquesta meritocràcia i aquestes ganes que tot surti bé", ha exposat.







La coordinadora general ha explicat que el Partit Demòcrata neix a partir d'aquella gent que "hem entès que a la Catalunya autònoma hi havia una necessitat molt clara de lluitar per les estructures d'autogovern; que s'ha fet el trànsit cap al dret a decidir i que hem entès que aquest país necessita sí o sí un Estat per fer les coses millor i per donar més benestar als seus ciutadans". "I som, sobretot, gent honesta", ha reblat Pascal, qui ha reivindicat "la bona feina feta per CDC però a la vegada dic que si hi ha alguna cosa que no està prou ben feta s'haurà d'analitzar i explicar".







Pel que fa al procés sobiranista, Pascal ha demanat que "no sigui esclau de la rumorologia" i ha criticat la manca de diàleg de l'Estat. "Hem començat un procés de dir-li molt clar a l'Estat que volem votar i que hi ha arguments de sobres per una via pactada". "Nosaltres estem asseguts a la taula però és una taula on davant meu de moment no hi ha ningú, el govern del PP no hi vol seure", ha continuat. Davant aquesta actitud del PP, "podríem fer dues coses: aixecar-nos i marxar o bé dir que no, que som democràticament perseverants". "Per nosaltres no quedarà", ha afegit.







La coordinadora general considera que les inhabilitacions promogudes per l'Estat tenen com a objectiu "minar-nos la moral". Pascal s'ha mostrat convençuda que "quan es va per Europa i s'explica, que jo he tingut l'oportunitat de fer-ho com a presidenta de la Comissió d'Exteriors del Parlament, aquest fet democràtic no te'l qüestiona ningú".