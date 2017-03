El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha reivindicat aquest dimecres en l'entrega dels premis Blanquerna celebrada a Madrid un "diàleg sense condicions" amb el govern espanyol en ple xoc institucional pel procés sobiranista i just després de les primeres inhabilitacions contra càrrecs públics per haver promogut el 9-N.

"Necessitem perfils respectuosos que siguin el millor remei per solucionar els problemes de la gent", ha reivindicat el dirigent nacionalista. "L'esperit del diàleg sense condicions, permetre l'expressió de l'altre, no implica renunciar a les pròpies idees ni a les conviccions", ha determinat Puigdemont dos dies després de la condemna contra Artur Mas, Joana Ortega i Irene Rigau.



A Puigdemont l'ha escoltat des de primera fila el portaveu del govern espanyol, Íñigo Méndez de Vigo, que ha pujat a l'escenari per fer-se la foto de família amb els premiats."El guardó Blanquerna recull els elements principals dels himnes del Barça i del Madrid", ha destacat el president de la Generalitat en el discurs que ha tancat l'acte.



Del Bosque i Nueva Economía Fórum, premiats



Els guardonats amb el XIX Premi Blanquerna han estat el Nueva Economía Fórum, conegut per l'organització de conferències i debats a Madrid, i Vicente del Bosque, ex-seleccionador espanyol i ex-entrenador del Reial Madrid. José Luis Rodríguez, fundador de Nueva Economía Fórum, ha estat l'encarregat de rebre el premi, i ha aprofitat per reivindicar l'apropament entre la política, la societat i els mitjans de comunicació. "Apostem per l'entesa entre posicions diferents", ha assenyalat Rodríguez.



Del Bosque no ha fet cap consideració política en la mesura que la presentadora de l'acte, la periodista Cristina Villanueva, només li ha fet preguntes sobre la seva trajectòria esportiva. L'ex-entrenador, que aquest matí ha considerat a RAC1 que la independència seria un "desastre" per a la lliga espanyola de futbol, ha apuntat que la clau és gestionar les "relacions personals" i l'estratègia esportiva.



Oriol March



(Servei de Nació per a Tribuna)