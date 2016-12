La SEBAP demana diàleg i que no es persisteixi en la desobediència

En nom de la Societat Econòmica Barcelonesa d'Amics del País (Sebap) Miquel Roca ha demanat aquest cap de setmana diàleg entre el governs català i l'espanyol. Així, per a Roca "El més intel·ligent –diu la Sebap– seria arribar a un pacte transaccional entre el govern de l'Estat i la Generalitat que permeti desbloquejar la situació",

La SEBAP creu que s'hauria d'evitar la judicialització del Procés d'una banda i la desobediència sisteàtica de l'altra i és que aquesta societat creu que "Es tracta de desbloquejar, no de pactar una solució constitucional que requereix un consens a tot Espanya que ara no sembla possible."



I afegeixen que el diàleg s'ha de potenciar no només des del govern espanyol sinó que "també els sectors catalans partidaris del diàleg hem d'intentar fer-lo" i en tot cas creuen que "persistir en la desobediència no és bo, sobretot perquè podria passar que s'acabés identificant desobediència i catalanisme".



Finalment, han afirmat que si fins al moment el Procés no ha afectat al sector econòmic és per que aquest era "un moviment esperançat, amb gran capacitat de mobilització i generador de simpaties" i adverteixen que això canviarà si ""s'entra en la via de la desobediència".