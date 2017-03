Un cordó sanitari a la incongruència i la indefinició: PSC

El PSC planteja obertament portar al Tribunal Constitucional el pressupostos de la Generalitat de Catalunya en tràmit al Parlament. Aquesta proposta, pendent d'executar-se, es contradiu amb la bondat expressada en molts ajuntaments a l'hora d'acordar programes de govern amb forces independentistes (PDECAT, ERC,...).

Aquests programes de govern tenen una relació directa amb desenes de partides del pressupostos en tràmit d'aprovació, i no té explicació possible negar-ne la seva viabilitat amb l'excusa de que incorporen també la partida pel referèndum d'autodeterminació de Catalunya. Aquesta opció és pròpia del PP, Partit Popular, o de Ciutadans, ja que no tenen vincles polítics rellevants en ciutats tan decisives com Sant Cugat del Vallès, Girona, Terrassa,... amb forces sobiranistes.







Escauria, vist així, que tots aquests pactes fossin revisats a fons, per una incompatibilitat programàtica de fons prou greu. L'estratègia del PSC ara mateix s'haurà d'entendre en clau interna, per fornir una forta oposició als ideals democràtics i transversals del seu antic líder Pedro Sánchez, el qual té totes les de guanyar en les properes primàries d'aquesta formació política.







En canvi, l'aparell burocràtic i de "barons" territorials, bàndol al qual s'ha apuntat el PSC, amb algunes bones excepcions, com Núria Parlon de Santa Coloma de Gramenet, necessita mantenir una política doble i confusa, que ara, per fi, quedaria al descobert, i que no hauria de sortir de franc electoralment. La realitat municipal necessita solucions, les quals normalment, venen dels pressupostos, i aquests si a més són democràtics per garantir totes les opcions per exercir la democràcia, no poden ésser castigats pels qui han de donar explicacions als ciutadans.







El PSC, d'aquesta manera, no es pot amagar més, i el seu pronunciament, també en clau interna, necessita un revulsiu molt més profund del que ja ha iniciat, malgrat intentar guanyar temps donant la presidència del govern espanyol al Partit Popular. I per sorpresa de tots, ha durat poc. El govern espanyol no pot aguantar en minoria, i es preveuen eleccions pròximament, i els socialistes veuen com les seves bases cada dia apleguen més forces al costat de la democràcia amb confluències que podrà liderar Pedro Sánchez, amb una visió més àmplia del sentit de les lleis i l'ordre.







Tot plegat un escenari de poca estabilitat, al qual el PSC ha aportat una visió enganyosa, en relació amb la seva dinàmica municipal, de pactes amb partits sobiranistes, ja que no dubta a aportar diputats i suport per que des del Congrés espanyol s'impugnin els pressupostos de la Generalitat. I doncs, si és el que vol però sap que tindrà un elevat cost polític a nivell municipal no espera que ho faci el PP, i així pot continuar mantenint la bona cara? La resposta és la següent: el doble discurs davant la ciutadania i els plens municipals ja no és possible, i una estratègia en clau corporativa espanyolista s'intenta quedar amb aquest teòric espai polític.







Cal confiar, ara, en la intel·ligència dels electors i de les seves bases, així com en el lideratge de gent com Núria Parlon. Encara tot és possible, i res és impossible. 50 diputats del congrés de diputats poden interposar recurs, a més del propi govern espanyol o el defensor del poble, però si hi ha suficients diputats entre el PP i Ciutadans per fer-ho perquè ho vol fer el PSC? Dels 85 diputats del PSOE al Congrés, 7 corresponen a Catalunya, i per tant, la seva influència és certament escassa, cosa que permetria remetre el tema a una qüestió de nivell estatal. I no és així tampoc.







El PSC vol aplegar voluntats entre els diputats d'altres territoris per anar contra els interessos democràtics de Catalunya, tot aconseguint, amb la seva aportació que la impugnació del pressupostos suposi una simple avantatge polític en clau espanyola, ja que en clau catalana no s'entendrà i ni tant sols produirà la suspensió dels pressupostos (només es suspenen pel Tribunal Constitucional les lleis impugnades pel govern espanyol).







Llorenç Prats , @AraDesdara



Advocat