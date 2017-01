En un article a l'Ara la coordinadora general del Partit Demòcrata Europeu Català Marta Pascal i és diputada al Parlament de Catalunya afirma que "Arranquem l'any de la culminació del procés. Una societat catalana en transformació ha consolidat un ampli espai de ciutadans sobiranistes que creiem fermament que

el que més ens convé és un estat propi per fer un país millor -el millor país del sud d'Europa- per a nosaltres i els nostres fills" i afegeix "Som al cap del carrer. I estem decidits i plens de determinació".

Per això assegura "Som milions de ciutadans que conformem aquesta nova majoria de la societat catalana. I si volem fer les coses bé, també hem de començar a pensar i enfortir els partits polítics que representaran, dialogaran i canalitzaran els anhels de la nova majoria el dia després del procés. Tots remem en el mateix sentit en els últims cent metres i molts tenim l'obligació de tenir a punt el nou partit que vol representar la majoria de la societat catalana"

Així, ens diu Pascal "El Partit Demòcrata va néixer el passat mes de juliol per encarnar una ciutadania que amb tota naturalitat es defineix com a sobiranista i que té ganes de fer un país de qualitat pel seu potencial econòmic però sobretot pel seu potencial humà, d'iniciativa, creativitat, coneixement, investigació, obertura al món i defensa de la llibertat i de la igualtat d'oportunitats. Volem ser el partit de la reforma, el progrés i la modernitat, el partit que dóna respostes en els temps incerts de transició mundial que estem vivint. Ja ho veieu: el millor de la Convergència que ha servit aquest país durant 42 anys es fusiona amb milers de ciutadans -i un 20% d'associats que mai havien militat en un partit- que comparteixen que temps nous necessiten partits posats al dia"

I posa de manifest també que "La unitat ha requerit un pas enrere en el perfil dels partits sobiranistes. I qui més l'ha practicat ha estat el Partit Demòcrata, que ha aportat orientació al procés: el lideratge del president Mas, que dolorosament va fer un pas al costat per donar continuïtat a un anhel col·lectiu que ve de molt lluny; companys demòcrates -Joana Ortega, Irene Rigau, Francesc Homs- a les portes d'uns tribunals per haver donat la veu als ciutadans, i un president Puigdemont que ha volgut ser-ho de tots. Fidel a la unitat, el Partit Demòcrata té el deure d'estar a punt per als temps nous que s'acosten. I per això la nostra veu programàtica i ideològica es tornarà a sentir de manera creixent amb l'inici de l'any nou. La bona política no es fa mirant de reüll el que tens al costat sinó oferint un horitzó d'esperança i estabilitat amb una política inclusiva i de reagrupament. El país demana certeses i coherència després d'uns anys de cessió i transacció fins a l'estrès ideològic, uns temps que han valgut la pena perquè són únics i estan al servei d'una causa gran".

I acaba convidant-nos a "sumar-vos a aquest projecte en marxa, a aquesta remor que persisteix -per dir-ho a la manera del poeta de Roda de Ter-. Al segle passat un partit de valents pioners que van saber escoltar els nous temps sense pors va guanyar unes eleccions contra pronòstic. Estigueu convençuts que quan toqui tindrem un partit llest -amb lideratges, equips i propostes- per servir l'ambició col·lectiva de fer el millor país del sud d'Europa".