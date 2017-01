En un article al Periódico Albert Sáez fa referència a l'anunci de Carles Puigdemont de no presentar-se a la presidència de la Generalitat i al respecte afirma "Si hagués dit el contrari, els seus adversaris polítics se li haurien llançat a la jugular al·legant que pensava incomplir el seu compromís en la investidura de convocar un referèndum i anar-se'n"

I això segons Sáez "ha obert el ball de la designació d'un candidat per part del partit hereu de Convergència" i afegeix que "Es perseguien unes quantes coses amb l'empenta. Per començar, evitar que Artur Mas pretengués tornar a ser candidat davant una hipotètica situació d'emergència (com aquest dilluns ha apuntat la consellera Munté) i en el cas que no sigui inhabilitat. A més, l'actual direcció vol deixar clar que, si el candidat no és algú que hagi sigut president, el camí de qualsevol aspirant passa indefectiblement per unes primàries en les quals no li posaran una alfombra vermella a ningú. I en tercer lloc, es pretén descartar uns quants noms abans de posar a circular els que finalment disputin la candidatura".



Pel que fa a possibles candidats ens diu Sáez que "A la seu de Provença es dona per descomptat que ningú dels que van acompanyar Oriol Pujol a declarar per les ITV hi pot aspirar. Això deixa fora de joc Josep Rull i Jordi Turull i, per descomptat, Lluís Corominas i Francesc Sánchez. A la vicepresidenta del partit, Neus Munté, molts li han recordat aquests dies que ja va renegar de l'oferta per ocupar el càrrec fa un any. I al sempre candidat Santi Vila li han recordat el seu fracàs en les primàries per presidir el consell nacional i la seva velada intenció de competir per l'alcaldia de Barcelona. La guanyadora en aquells comicis, Mercè Conesa, no sembla disposada a córrer els riscos que aquesta carrera suposa. Mentre que Francesc Homs està pendent també de la inhabilitació i d'acabar de reconciliar-se amb l'actual direcció. Marta Pascal i David Bonvehí, que no aspiren a ser candidats, ja manen més del que molts diuen"