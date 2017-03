La Plataforma per la llengua crea una app per tal de poder valorar l'ús del català als comerços

La Plataforma per la Llengua ha creat "CatalApp" una aplicació mòbil que ens permetrà millorar la presència de la llengua catalana als establiments comercials i de serveis. Cada usuari registrat pot valorar i comentar l'ús que es fa de la llengua catalana en l'atenció oral, escrita i virtual dels més d'1.500.000 de comerços i establiments geolocalitzats per l'aplicació.

El funcionament de la CatalApp és senzill i intuïtiu, i permetrà classificar en un rànquing els comerços que tenen més responsabilitat lingüística i els que en tenen menys.



Gràcies a la CatalApp, els consumidors podran saber quins comerços tenen una actitud més responsable amb l'ús del català. A més a més, també servirà per fer coneixedors els establiments amb pitjor valoració de la necessitat de millorar la seva política lingüística.



Per valorar el grau de satisfacció amb el comerç en qüestió, l'usuari ha de registrar-se a la CatalApp i, mitjançant uns emoticones, puntuar de l'1 al 5 l'atenció oral, escrita i virtual. Amb aquestes tres notes, l'aplicació en farà una mitjana i en resultarà la puntuació global d'aquell establiment. L'usuari també podrà afegir-hi comentaris addicionals per ampliar la seva valoració.