El portaveu nacional d'Esquerrra Republicana, Sergi Sabrià, ha subratllat un cop més que "estem treballant des de tots els àmbits on tenim responsabilitat per fer el referèndum.Hi treballem des de Govern, des del Parlament, i des del partit, que just ahir va aprovar reservar una partida d'un milió d'euros al pressupost intern del 2017 per fer la campanya del Sí.

El referèndum convé al país, i el farem. Treballem cada dia amb un únic objectiu, referèndum, referèndum i referèndum".



En aquest sentit, sobre la suposada operació diàleg de l'Estat espanyol, Sabrià ha definit aquesta operació com a 'fum' perquè els fets ens porten cap a una altra realitat ben diferent de persecució als tribunals. 'És gravíssim que el Tribunal Constitucional obri la porta a sancionar el debat d'idees. Perquè no existeix ni pot existir cap norma penal que prohibeixi el debat parlamentari. No existeix ni pot existir un debat d'idees il·legal com el que la Fiscalia insinua'.



El portaveu nacional d'Esquerra Republicana, ha insistit que 'el que està en joc és la democràcia, no el futur polític d'una persona o una altra sinó el futur d'un país i per tant, atacant la presidenta i la Mesa del Parlament, no s'ataca només la institució i la seva essència sinó també i sobretot el debat i la paraula'.



Sabrià ha insistit que 'cap tribunal no pot demanar a la Presidenta i a la Mesa que actuïn com a òrgan censor. El dia que el Parlament accepti que hi ha temes sobre els quals no es pot debatre la democràcia haurà perdut. I perquè la llibertat d'expressió és un dels pilars bàsics d'una societat democràtica, avui tornem a defensar a Carme Forcadell, a Anna Simó, a tots els membres de la Mesa i a tots els diputats que defensen la llibertat d'expressió, el debat d'idees, la democràcia, al cap i a la fi'.



Un partit a imatge del nou país, on homes i dones sigui lliures i iguals



D'altra banda, la vicesecretària general d'Entorn, Gestió del Coneixement i Dones d'Esquerra Republicana, Mireia Mata, ha explicat que dissabte el Consell Nacional va aprovar el Pla d'Igualtat del partit, que té l'objectiu d'assolir un 40% de presència de dones en totes les estructures orgàniques del partit, d'aquí al 2019.



Mata assegura que 'el partit vol ser el millor exemple d'allò que esperem que sigui la nova República: un país on homes i dones sigui lliures i iguals. Fem amb nosaltres mateixos el mateix que farem amb la nova República, i ens posem el llindar el més alt possible. Som autoexigents perquè som capaços'. 'La República la volem neta, justa i transparent, i per això, volem que els debats del procés constituent incorporin una perspectiva de gènere' ha reblat.



La responsable de Dones del partit ha explicat que 'a Esquerra estem convençuts que les dones, que representen el 52% de la població, haurien d'estar igualment representades en tots els àmbits de decisió: des de governs i parlaments, fins a les institucions més properes al ciutadà, com els ajuntaments'.