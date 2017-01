El rei desobeeix al Papa en afers armamentistes i l'episcopat calla

El rei Felipe VI defensa l'obediència a la deteriorada Constitució espanyola però desobeeix les directrius ètiques del Papa Francesc en afers armamentistes..





El Papa va dir en el seu missatge de Cap d'Any per la jornada Mundial de la Pau: "Les grans quantitats de recursos que es destinen a fins militars són sostrets de les necessitats quotidianes dels joves, de les famílies amb dificultats, dels ancians, dels malalts, de la gran majoria dels habitants del món". Una setmana després, va tornar a referir-se a aquest assumpte davant el cos diplomàtic acreditat a la Santa Seu: "Cal fer esforços per eradicar el menyspreable tràfec armamentista i la continua carrera per produir i distribuir armes cada vegada més sofisticades".



El Govern constitucional espanyol i el seu rei no fan cas del Papa Francesc, ni dels seus gestos ni de les seves paraules de caràcter pacificador malgrat que l'ètica preval sobre una llei desprestigiada. L'Espanya borbònica i constitucional figura entre els 10 primers estats del mon en fabricació d'armament. Felipe VI acaba de visitar Aràbia Saudita. Espanya ha signat un contracte per vendre cinc corbetes a la marina saudita que es construiran a les drassanes de Ferrol i Cadis. Aràbia Saudita podrà seguir causant greus danys a objectius civils al Iemen, segons Amnistia Internacional. Nombroses empreses han estat en aquest viatge reial, algunes especialitzades en logística militar com Navantia, Indra, Arpa. Entre els personatges que hi han participat figuren Florentino Pérez i i Joaquim Gay de Montollà.





El totalitari règim saudita és un dels que aplica amb més facilitat la pena de mort en el món. En els darrers tres anys hi ha hagut 350 execucions. Aquest règim figura en la llista negra de les ONG per la seva manca de respecte als drets humans i per discriminar a les dones. Felipe VI i el dèspota rei Salman es reconeixen com bons amics. El Govern del PP, que compta amb el suport de PSOE, PSC i Ciudadanos, no té escrúpols en fer negocis amb la dictadura d'Aràbia Saudita però es nega a dialogar amb el Govern democràtic, pacífic i independentista de Catalunya. Què diu l'episcopat catòlic espanyol? I el català? Haurien de denunciar-ho amb veu profètica. Però ambdós episcopats no sintonitzen amb el Papa Francesc. Callen davant el poder polític. Mantenen un silenci còmplice.