Un sermó denuncia la injustícia contra el procés

Mossèn Cinto Busquet de Calella i de "Cristians x la sobirania" argumenta en el seu darrer sermó dominical que cal una denúncia cristiana de les injustícies, també de les injustícies contra el procés sobiranista català. Reflexiona amb l'Evangeli sobre la realitat quotidiana.





El mossèn explica des de la trona: "L'única ocasió en que m'he referit al procés va ser al novembre passat. Quatre persones em van interpretar malament per haver fet un esment de la relació tan tibant entre l'Estat i les nostres institucions catalanes. Deien que havia fet política des de la trona . Després vaig parlar amb dues d'aquestes persones. Ho vàrem aclarir i va néixer una gran amistat entre nosaltres. Però les altres dues persones es queixaren amb no gaires bones maneres i l'altra dia encara parlaven del que havia dit el novembre".



Cinto Busquet entra en el fons de la qüestió. Explica: "Els cristians, per sobre de tot, som cristians. Toquem els problemes i, amb bona fe, ho apliquem a les diverses situacions. Res del que és humà és aliè a la fe. Des de la trona no he de prendre posicions personals. Voto el que voto a cada elecció com un ciutadà més. Quan, si Déu vol, dintre pocs mesos hi haurà un referèndum d'autodeterminació votaré el que votaré, però cadascú és lliure. Jo no he de fer públic el que penso".



Mossèn Busquet afegeix: "Però he de denunciar allò que és injust. Com ho feu Jesús i fa el Papa Francesc . Hi ha clarament una injustícia feta per les institucions de l'estat i per mitjans de comunicació contra el procés. Catalunya Ràdio denunciava aquest matí que mitjans espanyols fan una campanya tergiversadora de la situació catalana. Però a Catalunya no hi ha divisió, ni enfrontaments, ni violència, ni persecució dels qui se senten espanyols i pensen que es bo continuar com un sol estat. Fan una campanya per justificar que l'estat pugui prendre certes accions en el seu moment. Això ho hem de denunciar des de la trona i des de el carrer. És necessari fer-ho. Això és ser cristià".