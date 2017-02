2017: Mobilització, disciplina i discreció

Aquest 2017 és definitiu per a la nostra llibertat i dignitat nacional. És ara o potser mai i l'Estat comença a adonar-se que els catalans, ara sí, hi anem seriosament. Que tot plegat no és una estatègia de diversió o mobilització i, per això, estan desesperats i,

conseqüentment, com estem veient han fet el pas de la propagandística "Operació Diàleg" a l' "Operació Repressió" que, esglaonadament, intentarà acollonir a una part de la societat catalana que encara és feble en relació a les seves conviccions i que es pensa que té massa a perdre en els seus estatus econòmics i socials, amb la independència.



Saben que Catalunya i la totalitat dels Països Catalans són la seva darrera colònia i, per tant, utilitzaran tots els mitjans que tinguin al seu abast; els legals i els il.legals. El "Todo por la patria" serà més real que mai"



Per aquesta raó, els sobiranistes convençuts i disposats a retornar-nos la dignitat nacional han d'ésser conscients que per construir la República Catalana social i progressista hem de deixar de seguir anant amb el lliri blanc a la mà i l'acomplexament. Han de convertir el 2017 en un calvari per a l'unionisme i, pitjor encara, per a la casta nacional espanyola que controla l'Estat, en la seva totalitat.







La innocència de l'independentisme i el sobiranisme s'ha acabat i sap que ara toca lliurar la batalla democràtica i pacífica que ens ha de portar a la normalització nacional de Catalunya. Serà, doncs, un any de moltes mobilitzacions, de molta disciplina per part de tot el bloc sobiranista que no pot distreure's en batalles, disquisicions i personalismes. Cal molta disciplina i unitat, naturalment respectant la pluralitat.







A més de disciplina, l'independentisme ha d'agrair els serveis a la causa dels nostres patriotes hiperventilats, però cal fer-los entendre que ara toca avançar amb la màxima discreció i cometre els mínims errors. No cal donar-los peixet. L'Estat ens espera darrera de cada cantonada i el mínim error el magnifica i l'aprofita. La Catalunya que vol la sobirania ha de començar a actuar amb mentalitat i sentit d'Estat. No val a badar. O n'aprenem ràpid o perdrem.







Estem lliurant una "guerra" democràtica i pacífica, contra uns adversaris que creuen amb la seva veritat i les seves lleis. Saben que Catalunya i la totalitat dels Països Catalans són la seva darrera colònia i, per tant, utilitzaran tots els mitjans que tinguin al seu abast; els legals i els il.legals. El "Todo por la patria" serà més real que mai. Només cal recordar els "Fernández Díaz" i els "De Alfonso" que són més nombrosos i estan més ben camuflats del que ens pensem. I també la nostra, desgraciadament, "quinta columna" que estarà més activada encara, agomboiada i més ben untada per l'Estat per fer mal i manipular els unionistes de bona fe.







Hem de ser forts i resistents. Ja ha començat l'ofensiva per destruir el nostre model educatiu, sanitari i, sobretot, la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA) -i en particular TV3- i la nostra policia -que la volen enfrontar al país-. Davant d'aquesta ofensiva els hem de demostrar, de manera constant i reiterada, que la nostra voluntat i fortalesa política és indestructible.







2017 passarà a la història. Som-hi, ni un pas enrere!





Miquel Sellarès