En un article al Punt Avui Pere Bosch respecte el 9-N "En un primer moment, l'executiu de Mariano Rajoy va qualificar la convocatòria del 9-N com "una farsa i un simulacre electoral". I, significativament, no va fer res per impedir-la, malgrat el recurs al Tribunal Constitucional.

De fet, tot i haver obert una investigació d'ofici, la fiscalia no va moure ni un dit per aturar la consulta i els jutges no van ordenar tancar els locals ni requisar les urnes, contràriament a allò que demanaven les denúncies que van arribar a alguns jutjats de guàrdia. El 9-N, doncs, podia haver acabat en un empat infinit, elevat a la categoria de "farsa" pel govern del PP i erigit en una nova mostra de força del sobiranisme".







I afegeix que "el Partit Popular no va poder resistir les pressions dels sectors més viscerals i va acabar caient en el parany. I, pocs dies després de mofar-se de la convocatòria, es va decidir a combatre-la per la via judicial. La decisió, com es va poder comprovar ahir, ha acabat donant més ressò internacional a la consulta i ha recuperat Artur Mas com a símbol de la causa. La giragonsa també ha deixat tocat l'aparell judicial de l'Estat, amb els fiscals catalans dividits i una fiscalia que tres anys enrere va considerar "no procedent" la suspensió de la consulta i que ahir va exercir de braç acusador. Un autèntic ridícul".



I conclou "El govern del PP, doncs, ha tingut l'habilitat de convertir una suposada performance en una nova victòria del sobiranisme. Un gol en pròpia porta.