En un article al País Joan B. Culla fa un repàs de la carrera política d'Eduard Tarragona i Corbella i per fer esment que aquest "va demanar per a Catalunya "el reconeixement exprés de la seva personalitat històrica" i que afirmava que " la qüestió catalana es resoldria si el règim instal·lés "un ministre a Pedralbes" durant el tardofranquisme.

I afegeix Culla al respecte que "Atès que Tarragona mai va desenvolupar l'eslògan, ignorem si havia de tractar-se d'un ministre-estaquirot, català però sense atribucions (com el bon jan de Pere Gual Villalbí en els anys previs), d'un ministre qualsevol però domiciliat a la Diagonal o d'un ministre per a Catalunya, amb aires de virrei. No cal aclarir que, ni al Pardo ni a Castellana 3, li van fer gens de cas.



I tot plegat ho lliga amb la nova "inicaitiva" del govern espanyol vers Catalaunya i ens diu "aquella vella idea sembla haver reviscut aquesta tardor, en el marc de l'operació diàleg afavorida pel reinvestit Govern de Mariano Rajoy. Ho dic perquè, després de setmanes de retòrica i gesticulació dialoguistes, l'únic moviment concret de l'Executiu central ha estat instal·lar a la seva vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, un despatx a Barcelona. No al Palau Reial de Pedralbes –que avui, en mans de l'Ajuntament i la Generalitat, és territori comanxe– sinó al Palau Montaner, seu de la Delegació del Govern a Catalunya i antany, hélas, de la Prefectura Provincial del Movimiento de Barcelona. Però segur que ja està desinfectat..."



Ens explica aquest també, que de moment Soraya ha fet servir el despatx "per conversar amb els líders del PSC, Miquel Iceta, i de Ciutadans, Inés Arrimadas, atès que reunir-se amb el PPC seria tant com fer-ho amb si mateixa, i ja li ofereix a García Albiol algunes photo opportunity els caps de setmana, en actes de partit. O sigui que, de moment, i més que abordar el "desafiament català", la vicepresidenta sembla ocupada en sargir una espècie d'Unió Monàrquica Nacional 2.0.".



Per Culla però " fins i tot si, després de Nadal, Sáenz de Santamaría es posés a dialogar amb la Generalitat, sobre quin, dins de quin frame? Els mitjans han informat àmpliament que el Govern Rajoy només està disposat a parlar de diners, excloent qualsevol pacte fiscal. Segons hem pogut llegir, no hi haurà "més concessions lingüístiques i culturals" –



observi's la carrega significant de la paraula concessions– ni cap espai per al concepte de "nació". Tampoc és un secret la immensa reticència del Partit Popular davant la hipòtesi de la reforma constitucional, i ja hem vist la virulenta reacció de la FAES davant la lleu autocrítica respecte de la campanya del PP contra l'Estatut. Aznar només és militant de base, però segueix dibuixant les línies vermelles".



I conclou irònicament "Em temo que, per arreglar el problema català, es necessitarà molt més que una vicepresidenta amb despatx ocasional a Llúria cantonada Mallorca"