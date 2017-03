De què va Artur Mas?

Quan vaig sentir l'al·legat final d'Artur Mas davant el tribunal colonial que ha de decidir sobre la seva inhabilitació per haver propiciat la consulta del 9 de novembre de 2014, vaig comentar, en una nota a facebook, que aquell discurs m'havia semblat "digníssim".

Al meu entendre, les paraules de Mas, assumint plena responsabilitat en el fet de consultar sobre el futur de Catalunya a la bona gent catalana, el posaven a l'alçada dels millors discursos polítics de la història de la desobediència civil.



Per això, ara entenc menys –em temo que poster és que l'entenc massa– l'actitud tossuda de l'expresident negant a ultrança qualsevol versemblança a les acusacions de corrupció per l'espoli del Palau de la Música contra gent clau de Convergència, quan ja n'hi ha tants indicis i des de fa tant de temps. Fins i tot gent que va estar propera a Convergència ja fa molts anys que se'n va distanciar precisament per les discrepàncies amb el que anomenaven "sector negocis" del partit. Encara entenc menys, si fos possible, un seu argument segons el qual la judicatura espanyola no investiga ERC perquè –en les seves paraules– "els republicans no fan tanta por" al Regne d'Espanya.







És com si suggerís que també ERC té amagats draps bruts relacionats amb el frau i la corrupció, però que la fiscalia espanyola els ho perdona en un gest de magnanimitat calculada. Quan qualsevol persona assenyada i mínimament patriota sap que, si no hi ha cas ERC de corrupció, és perquè no n'hi ha indicis de cap mena. Un argument com el de l'expresident afegeix llenya al foc, d'altra banda, precisament contra un aliat que ha esdevingut clau en la plataforma política Junts pel Sí, que té la majoria relativa al Parlament, i absoluta si hi afegim els vots de la CUP pel que fa al referèndum d'autodeterminació. Una aliança que, convé recordar-ho, no va ser gens fàcil de confegir.







Aquesta tossuderia de l'expresident no fa sinó rebaixar-ne el valor del seu enfrontament amb els tribunals espanyols per una causa tan digna com defensar el dret d'autodeterminació. I perjudica, i molt, l'objectiu de la independència. Perquè afegeix arguments, fonamentats en una qüestió tan sensible com la de la destinació dels diners públics, als qui són contraris a la independència.







La motxilla de la corrupció que suporta el vell partit, hegemònic durant tant de temps a Catalunya, és massa pesada com perquè els qui se n'haurien de distanciar reivindiquin noms i actuacions clarament sota sospita. Si volem conquerir una República Catalana independent i exemplar, cal fer net, amb convicció i contundència, d'aquest passat que arrosseguen els vells convergents. I que esquitxarà, amb aquesta pràctica de negar-ho tot, el nou partit successor de Convergència, que ha de tenir un lloc clau –espero que no decisiu, perquè avorreixo les majories absolutes– en el futur país lliure pel qual hem lluitat i lluitem encara.







Humbert Roma, periodista