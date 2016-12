A mi que tinc claríssim que el Tribunal Constitucional és un tribunal totalment polititzat, i que fa anys que penso que ha perdut tota mena de credibilitat democràtica, no em va sorprendre que aquest suspengués, ahir, les ponències parlamentàries de les tres lleis de desconnexió alhora que estimava parcialment el recurs del govern espanyol i tombava,

també, una part de la llei d'acció exterior del govern català. Ah! i per acabar-ho d'arrodonir ahir es va donar a conèixer que el judici a Artur Mas, Irene Rigau i Joana Ortega es celebraria a principis de febrer.



No em diran senyors que això no és diligència!. D'això se'n diu deixar la feina feta abans de marxar de vacances!. El problema aquí que la diligència vers Catalunya només la vivim en relació amb el Tribunal Constitucional i les seves decisions exprés i no a l'hora de solucionar o almenys alleugerir el greuge que viu Catalunya pel que fa a nivell d'inversió de tot tipus. Llavors l'únic que se'ns ofereix és "diàleg" encapçalat per Soraya Saénz de Santamaria i Enric Millo. Cal afegir res més?



Haig de reconèixer, també, que en el fons els entenc.. que han d'anar a gastar esforços en "l'irreductible territori català" si aquests ja són en una majoria dels casos una causa perduda. Perquè no sé vostès però jo ja fa temps que em vaig desconnectar d'un estat que mai he sentit com a propi i que en els últims anys m'ha fet sentir, diverses vegades, vergonya aliena i no només en relació al tracte amb Catalunya. Un estat on el seu màxim representant polític és conegut arreu del món per les seves pífies, algunes antològiques, i per la seva falta d'oratòria i va i li concedeixen el Premi al Millor Orador Parlamentari 2016. Amb dos collons!



Així, per mi que vagin fent que molts de nosaltres tenim molt clar quin és el camí i aquest 2017 se'ns gira molta feina on caldrà la implicació de tots i totes. Aquesta setmana escrivia Pere Cardús a Vilaweb un article titulat "El combat del 2017: esteu a punt?" Jo sí que ho estic Pere! Ho esteu vosaltres?



Bon Nadal i més que mai Feliç any nou !



Mònica Sellarès