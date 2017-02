Fratini actua com nunci espanyolista i poc catòlic

Renzo Fratini, nunci del Vaticà a Espanya des de l'agost del 2009, és un personatge espanyolista i poc catòlic. S'ha tornat a demostrar en el discurs que ha pronunciat en nom dels ambaixadors durant la recepció del rei Felipe VI al cos diplomàtic.





Les paraules de Fratini han de ser interpretades a partir del procés sobiranista democràtic i pacífic català i de les relacions entre Espanya i Catalunya. Fratini defensa la "identitat comuna específica d'Espanya", la seva unitat, la seva Constitució. És un discurs polític i partidista, impropi d'un representant vaticà. Si vol tractar adequadament un conflicte ha d'exposar la postura d'ambdues parts. A més, en l'àmbit sobiranista català hi ha bona gent i catòlics que ara, degut a aquestes manifestacions, queden abandonades en mans de Déu. Sempre, però, és millor estar en mans de Déu que en mans de nuncis com Fratini.



Renzo Fratini hauria de ser coherent amb la seva confessió catòlica i eclesial . Hauria de tractar tots els afers, també el cas català, a la llum del Compendi de la Doctrina Social de l'Església. Tres exemples d'actualitat. Un aspecte sobre el fet que la sobirania recau en el poble que pels catalans és Catalunya. El punt 395 del Compendi estableix. "El subjecte de l'autoritat política és el poble, considerat en la seva totalitat com a detector de la sobirania".



Un altre aspecte sobre el poder que perd legitimitat. El punt 398 diu: "L'autoritat pública, que té el seu fonament en la naturalesa humana i pertany a l'orde preestablert per Déu, si no s'esmerça a realitzar el bé comú, desatén el seu fi propi i, per això mateix, es deslegitima".



I un tercer aspecte sobre el referèndum que es menyspreat obsessivament per l'espanyolisme, malgrat que la seva Constitució fou aprovada en referèndum. El punt 413 del Compendi de la Doctrina Social de l'Església afirma: "El referèndum és un instrument de participació política, en el qual s'acompleix una forma directa d'accés a les opcions polítiques. La institució de la representació no exclou, de fet, que els ciutadans puguin ser interpel·lats directament amb vista a les opcions de més gran rellevància de la vida social".