El líder del Partit Quebequès (PQ), Jean-François Lisée, es troba a Barcelona en el marc d'una gira europea que té, a la vegada, un contingut polític i econòmic. Lisée respecte el Procés català que "El que es mou a Catalunya és exemplar. Hi ha una voluntat de canvi, es planteja a Madrid i sempre diu no … Som davant d'un xoc de legitimitats,

però al segle XXI el poder dels pobles i les nacions existents -com l'escocesa o la catalana- a decidir per elles mateixes està assumit. Els catalans han de continuar dient que volen fer el que una altra nació, Escòcia, va fer fa dos anys i va ser reconegut i acceptat per una antiga potència colonial: la Gran Bretanya".



En una entrevista concedida a l'Ara Lisée també ha dit sobre una eventual independència de Catalunya que "La constant és que l'economia i el dret s'adapten sempre a les decisions dels pobles. Ho hem vist històricament… I dir que Catalunya no serà acceptada a la Unió Europea és ridícul. Evidentment que ho seria. De fet, Catalunya era a Europa molt abans que Europa existís políticament. El seny s'acaba imposant i passa que els que volen estabilitat i diuen no a la independència, quan s'assoleix, demanen reestabilitzar les coses".





I al respecte ha afegit que "Els quebequesos són demòcrates i acceptaran la decisió que es prengui, com han fet amb el Brexit o com haurien fet si Escòcia hagués dit sí a la independència. No som aquí per dir als catalans què han de decidir, hi som per dir que serem solidaris amb la seva elecció. No puc parlar pel govern quebequès, però quan hi ha decisions, si són democràtiques, s'accepten i es donen per bones. Al Partit Quebequès, la independència de Catalunya ens posaria contents".



Pel que fa al futur del PQ després de la desfeta del 2014 assegura que "part del problema del 2014 va ser que no vam ser clars sobre si volíem un referèndum o no, i això ens va fer molt de mal. També hem aclarit que som un partit ecologista i hem deixat enrere el flirteig amb el petroli. I, sobre l'austeritat, els partits de dreta volen una baixada d'impostos però nosaltres diem que no, que volem invertir en escoles, hospitals i famílies".



I finalment i sobre si es conocarà un nou referèndum al Quèbec explica que "Sota el meu lideratge hem decidit que, si guanyem, ens comprometem a no celebrar un referèndum d'independència en el primer mandat, que va del 2018 al 2022. Així, ens donarem temps per reparar els errors dels liberals, retornarem el dinamisme a la nació i a les eleccions següents, el 2022, sí que demanarem un mandat per fer un referèndum."