En una entrevista al Nacional la secretaria general d'ERC, Marta Rovira, afirma que "Cada cop que el Govern de l'Estat posi sobre la taula un expedient judicial que intenti parar i impedir que els ciutadans de Catalunya votin, ho convertirem en una reacció política".

I afegeix respecte la deriva judicilitzadora de l'estat i les seves amenaces respecte el Procés que "La suspensió de l'autonomia és una situació jurídica que no existeix, ni al Codi Penal ni a la Constitució, i això ho expliquen molt bé els constitucionalistes que han comparegut al Parlament. La suspensió de l'autonomia, plantejada com la planteja el Govern espanyol, fa riure, és inconstitucional. La Constitució, com està concebuda, és una font de dret i autonomia. Per poder suspendre l'autonomia, primer haurien de modificar la Constitució, perquè es carregarien uns quants articles, de facto".



Així, per a Rovira Per Rovira "cada divendres, quan hi ha Consell de Ministres, l'Estat decideix suspendre una mica l'autonomia de Catalunya perquè el que fa, en el fons, és intervenir. Intervé i decideix per nosaltres. Això es veu en tots els àmbits".



Pel que fa a si es farà el referèndum Rovira ho té molt clar "No es preveu cap escenari més, referèndum o referèndum" i afegeix al respecte "Aquest referèndum ha de ser decisiu, la diferència respecte a l'anterior legislatura és que aquest cop pot ser decisiu. Tenim un altre mandat democràtic diferent que ens diu que podem regular i aprovar tots els instruments i lleis per donar cobertura legal al referèndum".



I respecte el dia després també "Després del referèndum hi ha uns mesos per consolidar el resultat i en el termini màxim de sis mesos hauríem d'anar a unes eleccions constituents, perquè es torni a formar el nou Parlament que pugui elaborar la Constitució. Aquest és el calendari que tenim marcat".



En relació al paper dels comuns respecte el Procés creu Rovira que aquests hauran "d'anar assumint que la democràcia no es pot condicionar. La democràcia s'exerceix. Amb la negativa del Govern espanyol que existeixi un acord polític per a un referèndum pactat, els ciutadans de Catalunya han decidit exercir la democràcia. Per tant, als comuns se'ls espera en defensa d'aquesta democràcia. Els comuns no poden assumir actituds com les que ja vam viure la legislatura passada, de condicionar sistemàticament l'exercici de la ciutadania. Ja vam provar de demanar permís, d'anar a Madrid, de demanar-ho 18 vegades al Congrés de Diputats... Podem tornar a fer un esforç, si alguns encara s'han de convèncer que una majoria absoluta, perquè és absoluta al Congrés dels Diputats pel que fa a Catalunya, no haurà canviat de parer".