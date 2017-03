El cap de l'Executiu ha afirmat que la sentència pel judici del 9N contra Artur Mas, Joana Ortega i Irene Rigau "no per esperada és menys greu"





El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha afirmat que la sentència contra Artur Mas, Joana Ortega i Irene Rigau pel judici del 9N, "no per esperada és menys greu, perquè condemna en un procés penal uns electes democràtics que no van cometre altre crim que el d'intentar escoltar la veu dels ciutadans i permetre que s'expressessin". Davant d'aquesta sentència, Carles Puigdemont ha volgut deixar clar que "allò que la justícia espanyola acaba de condemnar ho indultarà el poble de Catalunya en referèndum, votant. I votant aquest any".



El cap de l'Executiu ha fet aquestes declaracions en una compareixença informativa al Palau de la Generalitat, acompanyat del vicepresident del Govern i conseller d'Economia i Hisenda, Oriol Junqueras, i del conseller d'Afers Exteriors, Relacions Institucionals i Transparència, Raül Romeva. També hi han assistit bona part de la resta de membres del Govern.



Durant la seva intervenció, el president Puigdemont ha recordat que quan va començar el judici del 9N va dir que "tots en sentíem jutjats", i ha afirmat que "avui ens sentim condemnats, no només els que vam votar Sí, sinó també els que van votar No, els gairebé 2.400.000 catalans que vam anar a votar aquell dia".



Aquesta sentència "no ens fa replantejar res", ha remarcat, sinó que "ens anima a continuar donant resposta a través de les urnes allà on l'altra part del conflicte no hi posa diàleg ni propostes, sinó que s'entossudeix a continuar presentant querelles, judicis i sentències condemnatòries".



En aquest sentit, a preguntes dels mitjans sobre si la sentència afecta el diàleg amb l'Estat, el president ha contestat que "per poder saber si afecta o no, primer hi hauria d'haver diàleg, i de diàleg tristament no n'hi ha i ho lamentem molt". "Nosaltres estem asseguts a la taula del diàleg i volem parlar de tot, d'allò que li interessi al Govern espanyol, també", ha afegit. I ha subratllat que "no posarem cap condició al Govern espanyol si té interès de palar de temes i asseure's a la taula, només demanem que no ens en posi a nosaltres", perquè "o parlem o parlem".



Després de conèixer la sentència, el president ha constatat que "no hi ha igualtat de tots els ciutadans de l'Estat espanyol davant la llei". I ha fet notar que, mentre es condemna Artur Mas, Joana Ortega i Irene Rigau "per, aparentment, haver desobeït el Tribunal Constitucional, ni tan sols s'accepta una demanda perquè l'Estat espanyol, que ha promogut les querelles i que ha acreditat incompliments de sentències fermes del TC, comparegui davant la justícia".



Preocupació a Europa



Carles Puigdemont també ha fet notar que la sentència ha arribat en un moment "en què es comença a expressar una profunda preocupació a Europa pel que està passant a l'Estat espanyol". El president s'ha referit, en aquest sentit, al pronunciament que ha fet la Comissió de Venècia sobre la reforma del Tribunal Constitucional i a la reclamació d'una solució política al conflicte entre Catalunya i l'Estat que ha fet la Fundació Adenauer.



En un altre moment de la compareixença, el cap del Govern també s'ha mostrat convençut que, "com ha passat fins ara, a cada dificultat hem sortit més reforçats i portem ja uns quants anys de dificultats i obstacles". "A nosaltres cap sentència, cap declaració de cap dirigent polític no ens farà desdir d'allò que ens hem compromès davant del Parlament i del poble de Catalunya", ha reblat, i ha deixat clar que "no ens desviarem ni un mil·límetre d'aquest ideal radical de democràcia".