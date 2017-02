"Un país com el nostre no pot deixar perdre el consum audiovisual en català"

Són paraules del del president del Consell de l'Audiovisual de Catalunya (CAC), Roger Loppacher, que afirma també que "Necessitaríem més competències en el domini públic radioelèctric. Un exemple, que de fet proposem en el llibre blanc: que els emissors espanyols que

es veuen a Catalunya tinguin també oferta en català. Plantegem mesures que ho incentivin". Així ho ha manifestat en una entrevista concedida al diari Ara en la que ha considerat, a més a més, que el pressupost amb el que compten és insuficient i el compara amb el dels països del voltant "Observant al nostre entorn realitats de mida similar. Països com Irlanda, Àustria, Suïssa o Dinamarca, però també regions com Flandes o Baden-Württemberg. En aquests llocs, l'aportació mitjana per ciutadà a la televisió pública ronda els 50 euros. I, a casa nostra, és només de 31,6 euros. Hi ha un diferencial de 18,4 euros per persona. Proposem que, de manera progressiva, en quatre anys, es faci aquesta equiparació".



I és que creu que amb una millora del finançament aconseguirien acostar-se al 20% de quoata de pantalla que assegura "Hauríem d'acostar-nos al 20% entre tots els canals. I aquest 20% és un mínim, ja que els països del nostre entorn són a prop del 25%" ja que afirma " El que hem de tenir en compte és que si TV3 se situa per sota d'un determinat llindar, aleshores sí que serà difícil de recuperar i serà posada en qüestió" També ha fet referència a les crítiques sobre la politització del consell i al respecte ha afirmat "'considero que tant l'elecció dels càrrecs directius de la CCMA com la dels membres del CAC s'ha de fer seguint criteris d'estricta competència professional".



Pel que fa a la poca presència del català en les noves plataformes de continguts com Neflix creu Loppacher que "s'ha de treballar en la persuasió que s'ha de fer en català per interès propi, fer entendre que el català pot ser un element que et faci tenir més abonats o quota a Catalunya"