Mig any de pregària per la sobirania catalana

"Cristians x la sobirania" és una operació de pregària setmanal que es va posar en marxa fa sis mesos sobretot a través de les xarxes socials. Un dels seus promotors és el sacerdot Cinto Busquet que parla i actua a partir de la realitat social, de l'Evangeli i de la Doctrina Social de l'Església.





Mossèn Cinto Busquet ha enviat a les persones que participen a "Cristians x la sobirania" un missatge en que fa balanç esperançador d'aquesta iniciativa cívica i cristiana.







Aquest és el contingut del missatge: "El nostre camí de pregària compartida per acompanyar espiritualment en comunió fraternal el procés de reconeixement de la sobirania catalana ha assolit ja el mig any de recorregut. I no s'entreveu un canvi en l'actitud de les institucions de l'Estat envers les nostres reivindicacions nacionals. Mantinguem-nos en l'esperança que els drets del nostre poble seran tard o d'hora plenament reconeguts si restem fidels als ideals democràtics i cristians de la llibertat, la igualtat i la fraternitat.



Amb una intenció renovada de demanar al Pare de tots que sigui possible un diàleg ple i respectuós, sense condicions ni prejudicis, entre els governs català i espanyol, que permeti que el poble de Catalunya pugui decidir en llibertat el seu futur polític, us torno a proposar avui la pregària que va donar inici a la nostra iniciativa".







En aquell text inicial es pregava pels governants de Catalunya i d'Espanya.