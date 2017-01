El TSJM ordena a l'Estat aclarir si català i valencià són llengües diferents

L'Estat haurà d'aclarir si valencià i català són o no llengües diferents. Així l'hi ha ordenat el Tribunal Superior de Justícia de Madrid al Consell de les Llengües Oficials de l'Estat. Hi ho ha fet en resposta a un lletrat de Barcelona, Joan Vall i Costa, que va demanar explicacions al Consell per la distinció que fan en el web de l'administració estatal entre totes dues,