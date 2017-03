Han signat la seva inhabilitació

Els jutges que han signat les inhabilitacions d'Artur Mas, Joana Ortega i Irene Rigau potser pensen que han honorat un ordre legal al servei de la justícia però han formalitzat la seva pròpia inhabilitació davant d'una majoria de ciutadans que van participar en un gran i exemplar esdeveniment democràtic que va tenir lloc el 9N de l'any 2014.

. Uns tribunals que criminalitzen dirigents polítics per haver canalitzat el dret de la ciutadania a opinar sobre el seu futur polític queden desacreditats. El que hauria sigut just és que uns tribunals de justícia diferents condemnessin els polítics espanyols que obstaculitzen el dret fonamental d'expressió i que tracten d'impedir el dret a l'autodeterminació.



Queda clar que Catalunya és un país sense justícia pròpia com ho són encara molts territoris sotmesos a administracions colonials. Quan els catalans guanyin la seva llibertat nacional hauran de crear un ordre jurídic nou en sintonia amb els valors democràtics. Necessitaran una justícia independent de les manipulacions polítiques. Els seus tribunals seran exemplars en el respecte a la cultura i a la llengua pròpies. No caldrà que ordenin traduir les sentències a la llengua dels indígenes com ha passat en les del 9N. No caldrà que els tribunals catalans quedin automàticament subordinats als alts tribunals espanyols ni als seus fiscals descaradament sotmesos al poder executiu espanyol.



Els imperis es desacrediten quan s'han de defensar amb sentències injustes. Les condemnes a Mas, Ortega i Rigau, com les properes a la presidenta Carme Forcadell, a membres de la mesa del Parlament, a Francesc Homs i a càrrecs municipal electes, manifesten la indignitat del govern espanyol en relació a les institucions catalanes. Cada sentència inculpatòria contra persones que la ciutadania considera defensores dels drets humans i representatives de les aspiracions populars és una autocondemna del règim espanyol instaurat amb la constitució de 1978. Espanya no vol cap canvi substancial i es precipita cap a la pròpia inhabilitació.