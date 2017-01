La Bressola, la Comunitat Sikh i Softcatalà són els finalistes del IV Premi Martí Gasull i Roig

Les candidatures de la Bressola, la Comunitat Sikh i Softcatalà han estat escollides pel jurat del Premi Martí Gasull entre més de les 300 propostes rebudes.El guanyador s'escollirà per votació popular des d'avui fins al 13 de febrer a través del web www.premimartigasull.cat.

El premiat es coneixerà en l'acte d'entrega del Premi que es farà el 27 de febrer al Teatre Poliorama de Barcelona. Per assistir-hi com a públic, confirma la teva assistència!



El jurat dels IV Premis Martí Gasull i Roig ha fet públic, aquest dilluns, els tres finalistes a aquest guardó que reconeix la trajectòria i les accions que han fet persones i entitats en la defensa i la promoció de la llengua catalana. En aquesta ocasió, els finalistes són La Bressola, la Comunitat de Sikh de Catalunya i Softcatalà. Els nou membres del jurat han deliberat sobre les 370 candidatures que es van proposar al premi i han valorat el fet que totes hagin tingut un bon nivell de defensa i promoció del català.





Des d'avui i fins al proper 13 de febrer s'obre un procés de votacions populars perquè tothom qui ho vulgui pugui escollir entre aquestes tres candidatures. El vot es pot emetre a través del web www.premimartigasull.cat. Cada participant haurà de registrar-se i només podrà votar una vegada.



A banda del guanyador per votació popular, enguany s'hi afegeix un nou premi. Es tracta del Premi Especial del Jurat, que serà de caràcter honorífic i que es concedirà a persones que s'hagin distingit per la seva trajectòria en la difusió de la llengua. El jurat farà públic a qui s'atorga el dia 27 de febrer, durant la gala d'entrega dels IV Premis Martí Gasull i Roig.



Els guanyadors de les passades edicions del Premi Martí Gasull i Roig van ser l'Assemblea de Docents de les Illes Balears (primera edició), l'Escola Valenciana (segona edició) i Bon Preu - Esclat (tercera edició).



Els tres finalistes



LA BRESSOLA: És la xarxa d'escoles de la Catalunya del Nord que des del 1976 forma estudiants amb un sistema d'immersió lingüística en català. D'aquesta manera, tot i la política lingüística de l'estat francès, les famílies nord-catalanes disposen, a les diferents comarques sota administració francesa, d'una xarxa educativa on el català és la llengua natural i compartida de socialització i on els valors del compromís pel patrimoni cultural i sentimental del país són presents.



Al llarg d'aquestes quatre dècades, la consolidació d'aquest model educatiu d'excel·lència ja és un fet, gràcies també al suport social rebut, com exemplifica l'Associació d'Amics de la Bressola. Avui, la Bressola disposa d'un total de 7 centres educatius -6 escoles de maternal i primària i 1 centre de secundària-, on més de 1.000 alumnes viuen en català a la Catalunya del Nord.



COMUNITAT SIKH DE CATALUNYA: És la comunitat procedent del Panjab, la regió dels cinc rius del nord-est de l'Índia i rep cursos d'aprenentatge de català per arrelar-se a la societat catalana. Els seus membres són fàcils de reconèixer per la barba llarga que porten els homes i pel seu característic turbant. Tant homes com dones també porten un braçalet al canell dret que els distingeix com a tals. La comunitat considera que aprendre la llengua pròpia de Catalunya és molt important per mantenir una cohesió entre tots nosaltres.



A Catalunya, es calcula que hi viuen al voltant d'uns 12.000 sikhs, sobretot a Barcelona i a les comarques gironines. Arribats des dels anys vuitanta, el 1992 van crear el primer espai de culte, el Gurudwara. Avui disposen de nou temples distribuïts en diferents ciutats on reparteixen el Langar (menjar gratuït) i on s'han impartit classes de català.





SOFTCATALÀ: Nascuda el 1998, Softcatalà és una associació creada per un grup d'usuaris d'Internet que desitjava millorar la presència del català a les eines informàtiques. De forma desinteressada, els membres de l'entitat han traduït i difós programari en català. El portal també ha ideat eines per tal que els desenvolupadors de programes puguin adaptar les seves novetats als internautes catalanoparlants. L'associació també ha col·laborat amb el TERMCAT per adaptar al català els termes relacionats amb les tecnologies de la informació i la comunicació. El seu és, també, un compromís amb el programari lliure.



Avui, Softcatalà conté eines útils per als internautes, com ara serveis de traducció, correcció, diccionaris i aplicacions de diversos sistemes operatius. Les xifres de visites al web i descàrregues demostren la vitalitat de la nostra llengua a la xarxa.



Sobre el jurat i el premi



El jurat dels Premis Martí Gasull i Roig està format per personalitats de la cultura, de la política i de la societat catalanes. En aquesta edició, hi participen com a jurat el president de la Plataforma per la Llengua Òscar Escuder; la presidenta del Parlament de Catalunya Carme Forcadell; la mare de Martí Gasull, Pilar Roig; el filòleg Jordi Manent; la presidenta de l'Acadèmia del Cinema Català Isona Passola; el periodista de RAC1 Joan Maria Pou; la mestra, escriptora i editora valenciana Rosa Serrano; l'escriptor Jaume Cabré; i el director d'El Punt Avui Xevi Xirgo.



El guanyador obtindrà un premi en metàl·lic de 3.000 € i se li entregarà un guardó creat especialment per l'orfebre i joier Joaquim Capdevila, reconegut internacionalment. Capdevila ha dissenyat distincions com la Creu de Sant Jordi, la Medalla d'Or de la Generalitat de Catalunya o el guardó dels Premis Nacionals de Cultura.





L'entrega dels Premis Martí Gasull i Roig



L'acte d'entrega dels IV Premis Martí Gasull i Roig es farà el proper dilluns, 27 de febrer, a les 7 de la tarda, al Teatre Poliorama de Barcelona. L'esdeveniment servirà per homenatjar la figura de Martí Gasull, fundador de la Plataforma per la Llengua i activista lingüístic. Per assistir a aquesta entrega de premis podeu confirmar la vostra assistència a través d'aquest formulari o enviant un correu electrònic a premimartigasull@plataforma-llengua.cat. El Premi Martí Gasull és possible gràcies a la col·laboració de la Diputació de Barcelona.



Podeu consultar tota la informació al web www.premimartigasull.cat.