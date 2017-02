En un article a la Vanguardia Miquel Roca afirma que A partir d'ara , tot serà encara més difícil, més complicat. La tàctica del silenci o de deixar passar el temps, ignorant la realitat, no ha fet altra cosa que empitjorar la situació. No és l'hora dels retrets ni de buscar els responsables; és l'hora de les solucions"

Així, per a Roca la solució haurà de "requerir l'acceptació de dues condicions: la seva excepcionalitat i un lideratge valent" i és que assegura "Cada dia veiem com per resoldre qüestions de transcendència social la legalitat s'adapta a noves exigències, sacrificant principis i dogmes que semblaven intocables.Una de les missions del dret, en una societat moderna, és la de legitimar l'acció transformadora del canvi".



I afegeix al respecte que "La solució-la que sigui-posarà a prova el coratge dels lideratges polítics" i que "La història està plena d'exemples del que han costat els lideratges incapaços de fer front als riscos de l'immobilisme".



I conclou És un insult a la intel·ligència acceptar el xoc de trens com una hipòtesi inevitable, ni té sentit encaparrar-se en un carreró sense sortida. Serà difícil, però no intentar-ho és l'avantsala d'un mal final."