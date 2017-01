El president Puigdemont repta l'estat espanyol a proposar un referèndum a nivell de tot l'Estat, si és el que vol, sempre que garanteixi que es respectarà el que decideixin els catalans

En declaracions a "El matí de Catalunya Ràdio", amb Mònica Terribas, Carles Puigdemont ha reptat l'estat espanyol a proposar seriosament un referèndum al conjunt de l'Estat per votar sobre la independència.

El president de la Generalitat ha afegit que: "La seva proposta és quedar-nos com estem? És la que tenim ara? O estan disposats a plantejar-nos això que diuen de vegades a les tertúlies 'que votin tots els espanyols'. Ens ho proposen formalment o no? Si ens proposen que votin formalment tots els espanyol sobre la independència de Catalunya, haurem d'estudiar si és una fórmula viable o no és viable. Però, en qualsevol cas, la clau no és si voten o no els espanyols. La clau és si el resultat de Catalunya valdrà o no valdrà."

Puigdemont ha repetit el seu compromís amb el referèndum i ha assegurat que serà vinculant i efectiu, afegint que: "No és un 9-N perquè no ho pot ser, però serà vinculant perquè hi ha un govern, que està escollit per això, que està compromès a implementar els resultats del referèndum. Aquest és el punt número 1. El punt numero 2 és qui autoritza veritablement els referèndums, i són els ciutadans. I qui fa vàlids els referèndums? Els ciutadans."

El president de la Generalitat confia poder reunir-se amb Mariano Rajoy abans d'acabar aquest mes de gener i ha admès que s'està treballant per fer possible aquesta trobada tant des de Catalunya com des de Madrid.

D'altra banda, Carles Puigdemont ha tornat a advertir a la CUP que si el govern no pot aprovar els pressupostos haurà de plegar i convocar eleccions per dignitat democràtica.

El president català ha destacat que: "Si el govern perd, per segon cop la votació dels pressupostos i, per tant, no té una eina indispensable per continuar governant i acredita, per segona vegada, que ha perdut la majoria del Parlament, aquest govern no pot continuar governant per, diguem-ne, dignitat democràtica."

Finalment, però, el president ha afirmat que li consta que a la CUP hi ha voluntat d'aprovar-los.