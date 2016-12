El Solsonès dóna a conèixer el seu barroc

El Patronat de Turisme del Solsonès i l'Ajuntament de Riner han habilitat l'Espai Barroc, destinat a difondre el patrimoni artístic d'aquest període repartit per tota la comarca, un dels més importants de Catalunya. El centre d'interpretació és situat a la Casa Gran del Miracle, a Riner, i complementa un seguit d'actuacions d'agençament del llegat barroc executades a diverses esglésies de la comarca.

L'Espai Barroc, que ha comptat amb el suport econòmic de l'Agència Catalana de Turisme, mostra el que va representar i el que va comportar el barroc, en quin context va sorgir i en quin context va desaparèixer a través de diferents sales amb plafons explicatius. El centre ofereix al visitant un audiovisual de gran format que mostra el repertori escultòric i pictòric de la comarca del Solsonès.



D'altra banda, l'edifici acull una petita sala que recrea una cambra de l'antiga hostatgeria del Miracle, que va tenir un paper important en el marc de l'onada de pelegrinatge dels segles XVII i XVIII; la sala dels exvots, i la sala de la música, que permet imaginar-nos els aires socials de l'època, per mitjà de l'audició de diferents fragments de música barroca. Igualment, es mostren les 14 obres imprescindibles que els visitants poden veure al Solsonès, tot explicant la importància que té el barroc a la comarca. El visitant també té la possibilitat de navegar a través d'un interactiu, fet a partir de l'aplicatiu per a dispositius mòbils que tothom es pot descarregar gratuïtament en acabar la visita a l'Espai Barroc. A l'espai hi pot accedir qualsevol tipus de públic atès que està adaptat i disposa d'un ascensor.



Segons els seus promotors, l'espai "és una invitació a descobrir un patrimoni històrico-artístic excepcional, els retaules, els santuaris, els edificis parroquials i també els paisatges circumdants, que ens proposen un suggeridor viatge en el temps, cap al món de les arts i cap al més misteriós de les creences dels nostres avantpassats dels segles XVII i XVIII".



El projecte "Solsonès Barroc" ha comportat també actuacions a 9 esglésies de la comarca (Lladurs, Sant Llorenç de Morunys, Pinell, Llobera, Pinós, la Molsosa i Riner) destinades a fer visitables els seus retaules barrocs. El cost global del projecte ha estat de 421.000 euros, un 90% dels quals aportat per l'Agència Catalana de Turisme.



El barroc a Catalunya es dóna sobretot a les zones rurals i es caracteritza per la seva exuberància decorativa, amb la qual es pretenia fascinar els creients donant-los la imatge d'una església ostentosa davant l'austeritat de l'església reformista. Va ser en el camp dels retaules en què més excel·lí el barroc català. I el Solsonès conserva el major llegat escultòric de l'època barroca de Catalunya. Degut a l'especial geografia de la comarca, aquest important llegat dels grans escultors de les famílies Morató, Pujol i Sala, avui es troba molt dispers entre diverses esglésies, capelles i santuaris.



El Solsonès conserva cinc dels conjunts més importants de barroc a Catalunya. Es tracta del santuari del Miracle de Riner, la capella de la marededéu dels Colls de l'església de Sant Llorenç de Morunys, la capella de la marededéu de la Mercè a la Catedral de Solsona, l'església de Sant Pere de Matamargó de Pinós i l'església de Sant Pere de Madrona de Pinell.