El president de la Geenralitat, Carles Puigdemont, ha encapçalat aquest vespre la vintena edició de la Festa de l'Esport Català, que organitzen la Unió de Federacions Esportives de Catalunya (UFEC) i el diari Sport, amb el suport de la Secretaria General de l'Esport de la Generalitat.

El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha assegurat durant la 20a Festa de l'Esport Català que "som una nació que té esperit esportiu, i que actuem amb un gran esperit esportiu". "El sacrifici, la millora constant, l'entrenament, l'estudi del rival o del terreny de joc són els valors que fan que aquest país sigui una nació esportiva, d'esperit esportiu", ha reblat.





Durant la seva intervenció en l'acte, Carles Puigdemont ha remarcat també que "hi ha una voluntat persistent d'elevar-nos com a país a través de l'esport, de fer un discurs de país a través de l'esport i de relacionar-nos amb el món a través de l'esport". I ha afegit que, "a Catalunya, veient la diversitat territorial, d'esports o generacional, podríem traçar una geografia de l'esport i sortiria un mapa molt equilibrat". També ha assenyalat que des del Govern "fem esforços perquè l'esport sigui també una eina de cohesió social".



Durant la vetllada han estat distingits el piragüista Saúl Craviotto i la nedadora Mireia Belmonte, com els millors esportistes catalans del 2016. També s'ha reconegut l'atleta Elena Congost i el ciclista Ignasi Àvila, com els millors esportistes paralímpics; el l'equip de waterpolo femení del CN Mataró, com el que ha donat més èxits a l'esport català, i Xavier Pasqual (handbol), com el millor entrenador. També han estat guardonats Elisabet Maragall (hoquei), amb el Premi Esportista Llegendari; Josep Martín (Triatló), amb el Premi a l'Esperit Esportiu, i la Federació Catalana de Rem, amb el Premi a la Millor Gestió Federativa.