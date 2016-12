El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha assegurat durant el partit que han disputat la Selecció Catalana de Futbol i la de Tunísia, que "Catalunya s'ha guanyat a pols poder competir oficialment a nivell internacional", i ha subratllat que, "des del Govern, treballem per aconseguir-ho".





En aquest sentit, el president ha remarcat que aquest reconeixement oficial és "el que es mereix la nació catalana, la gent de Catalunya i el nivell esportiu que hi ha al nostre país en general". I ha afegit que "Catalunya és una potència mundial a nivell esportiu", no només en futbol, sinó també en altres esports, com ho demostra, ha dit, "les bones posicions que assoleixen els nostres esportistes quan competeixen internacionalment".



En qualsevol cas, el cap del Govern ha destacat que l'oficialitat de les seleccions dependrà de "la voluntat de poble català", que és qui ha de decidir si vol o no un Estat independent. "Estic convençut que si els catalans decideixen que esdevinguem un Estat, molt aviat podrem veure la selecció nacional competint amb campionats oficials", ha reblat.



Finalment la Selecció de Tunísia ha guanyat el partit, que ha acabat amb empat a tres, a la tanda de penals.